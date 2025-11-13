Bracconaggio, denunciato un 50enne sul Sebino

La denuncia complessiva è stata di 135 persone e al sequestro di 2.467 uccelli (tra vivi e morti), 1.110 dispositivi illegali di caccia, 135 armi da fuoco, 13.330 munizioni, 20 kit di contraffazione di anelli identificativi, 73 confezioni di farmaci dopanti

L’attività, che si svolge tradizionalmente nel periodo autunnale lungo le principali rotte migratorie delle Prealpi lombardo-venete, ha portato alla denuncia complessiva di 135 persone e al sequestro di 2.467 uccelli (tra vivi e morti), 1.110 dispositivi illegali di caccia, 135 armi da fuoco, 13.330 munizioni, 20 kit di contraffazione di anelli identificativi, 73 confezioni di farmaci dopanti. Al 50enne bergamasco sono stati sequestrati richiami vivi, reti da uccellagione e volatili morti.