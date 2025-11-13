Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025

Bracconaggio, denunciato un 50enne sul Sebino

IL BLITZ. Operazione antibracconaggio lungo le rotte migratorie delle Prealpi lombardo-venete: denunciate 135 persone e sequestrati 2.467 uccelli

In campo i carabinieri forestali
In campo i carabinieri forestali

C’è anche un 50enne del Sebino bergamasco tra le 135 persone denunciate dai carabinieri forestali nell’ambito dell’operazione «Pettirosso», condotta dall’Arma attraverso il reparto operativo Soarda del Raggruppamento carabinieri Cites per la tutela della fauna selvatica e il contrasto al bracconaggio dei piccoli uccelli migratori.

La denuncia complessiva è stata di 135 persone e al sequestro di 2.467 uccelli (tra vivi e morti), 1.110 dispositivi illegali di caccia, 135 armi da fuoco, 13.330 munizioni, 20 kit di contraffazione di anelli identificativi, 73 confezioni di farmaci dopanti

L’attività, che si svolge tradizionalmente nel periodo autunnale lungo le principali rotte migratorie delle Prealpi lombardo-venete, ha portato alla denuncia complessiva di 135 persone e al sequestro di 2.467 uccelli (tra vivi e morti), 1.110 dispositivi illegali di caccia, 135 armi da fuoco, 13.330 munizioni, 20 kit di contraffazione di anelli identificativi, 73 confezioni di farmaci dopanti. Al 50enne bergamasco sono stati sequestrati richiami vivi, reti da uccellagione e volatili morti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
Ambiente
natura
inquinamento
Carabinieri Forestali