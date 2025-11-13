Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025
Bracconaggio, denunciato un 50enne sul Sebino
IL BLITZ. Operazione antibracconaggio lungo le rotte migratorie delle Prealpi lombardo-venete: denunciate 135 persone e sequestrati 2.467 uccelli
C’è anche un 50enne del Sebino bergamasco tra le 135 persone denunciate dai carabinieri forestali nell’ambito dell’operazione «Pettirosso», condotta dall’Arma attraverso il reparto operativo Soarda del Raggruppamento carabinieri Cites per la tutela della fauna selvatica e il contrasto al bracconaggio dei piccoli uccelli migratori.
L’attività, che si svolge tradizionalmente nel periodo autunnale lungo le principali rotte migratorie delle Prealpi lombardo-venete, ha portato alla denuncia complessiva di 135 persone e al sequestro di 2.467 uccelli (tra vivi e morti), 1.110 dispositivi illegali di caccia, 135 armi da fuoco, 13.330 munizioni, 20 kit di contraffazione di anelli identificativi, 73 confezioni di farmaci dopanti. Al 50enne bergamasco sono stati sequestrati richiami vivi, reti da uccellagione e volatili morti.
