Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 15 Agosto 2025

Buon Ferragosto dalla redazione: aggiornamenti online, in edicola domenica

LA FESTA. Il nostro sito e i nostri social continuano a essere aggiornati anche nella giornata di Ferragosto, il nostro giornale invece sarà in edicola domenica 17 agosto.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

(Foto di Luca Tiraboschi)

Notizie aggiornate anche a Ferragosto sul sito de «L’Eco di Bergamo» e sui nostri canali social. Per quanto riguarda invece il giornale in edicola, l’appuntamento è domenica 17 agosto: non uscirà l’edizione di sabato 16 agosto ma le principali informazioni saranno online con gli aggiornamenti sul sito, Facebook, Twitter e Instagram. Per gli ultimi aggiornamenti sulle notizie in città e provincia potete seguire anche il Tg di BergamoTv del 15 agosto alle 19.30. Buona giornata di festa a tutti i nostri lettori dalla redazione de L’Eco di Bergamo.

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Internet
Feste, Carnevale
Economia, affari e finanza
Media
Editoria