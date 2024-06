Buona Estate, mandaci le tue foto più belle

Nonostante il tempo ballerino delle ultime settimane e le temperature piuttosto miti, i bergamaschi sono pronti ad accogliere questa stagione di sole e vacanze. Come ormai da tradizione, la redazione de L’Eco di Bergamo raccoglierà i vostri scatti estivi in una grande gallery fotografica, per raccontare l’estate di chi partirà per le località turistiche italiane ed estere e l’estate di chi coglierà l’occasione per visitare i luoghi più belli della Bergamasca. A tal proposito, non possiamo che ricordarvi di dare un’occhiata alla nostra rubrica «Gli Imperdibili»: qui trovate i consigli della redazione sui luoghi da visitare almeno una volta nella vita tra Bergamo e provincia, nelle valli e sul Sebino.

Come fare

Per la gallery potete mandarci tutte le immagini che meglio rappresentano la vostra estate: i nipotini al mare con i nonni, le vacanze di famiglia tra luglio e agosto, le fughe romantiche di un paio di giorni, le escursioni in montagna e le giornate trascorse spaparanzati in spiaggia. Catturate gli angoli più magici, i panorami mozzafiato, le bellezze naturali e gli attimi di gioia in famiglia. Condividete con la nostra community la vostra estate in giro per l’Italia e per il mondo, ma non dimenticate di inviarci anche le foto più spettacolari della nostra provincia. Raccontiamo insieme l’estate dei bergamaschi.

Caricate le vostre foto nell’apposita sezione che trovate in questo link o in homepage . Scrivete una breve descrizione, inserite il vostro nome e la località dove avete scattato la foto. Tutte le immagini verranno pubblicate sul nostro sito. Ogni settimana sceglieremo una foto che useremo come immagine di copertina della nostra pagina Facebook; dalla gallery verranno selezionati anche alcuni scatti per la nostra #fotodelgiorno. La raccolta rimarrà aperta per tutta l’estate.