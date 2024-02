Bus Atb, sale la soddisfazione. Voto complessivo: 7,9

I risultati dell’indagine Customer Satisfaction sui fattori di qualità attesa e percepita del servizio Atb Consorzio, appena presentati, confermano il trend positivo dello scorso anno. Lo studio è stato svolto tra fine novembre e inizio dicembre 2023 dalla società Csa Research, indagando sui fattori di qualità del servizio su gomma e funicolare attraverso un’attività (interviste telefoniche e di persona alle fermate) rivolta a oltre 1.100utilizzatori del servizio di trasporto pubblico dell’area urbana di Bergamo, che hanno risposto fornendo una valutazione su una scala da 1 a 10.

Il campione intervistato si caratterizza per una maggiore presenza di donne (59,1%) residenti a Bergamo (50,4%). Aumenta la fruizione da parte dei giovani, con una percentuale più elevata nelle fasce 18-24 (22,3%) e 25-34 anni (19,9%), seguiti dai ragazzi tra 14-17 anni (15,7%). La prima motivazione di viaggio sono dunque risultati gli spostamenti per studio (33,8%), seguiti da quelli effettuati per lavoro (28,2%), per servizi personali (14%), svago-sport e turismo 12,1%, un dato, quest’ultimo, in aumento rispetto all’anno precedente (2022 - 8,4%).

Chi usa il pullman

La maggioranza dei fruitori tra coloro che non lavorano sono studenti (39,7%), pensionati (9,8%), casalinghe e non occupati (6,8%) Tra i lavoratori (42,1%), la categoria più presente è quella degli impiegati (22,5%); seguita da operai (8,9%), imprenditori e liberi professionisti (7,4%), artigiani, commercianti funzionari e dirigenti esercenti (3,4%) .

Aumenta anche la fidelizzazione nell’uso dei mezzi pubblici. Nel 80,1% dei casi (contro il 76,6% del 2022) gli spostamenti sono effettuati con frequenza almeno settimanale e il 59% dei viaggiatori intervistati dichiara di utilizzare il servizio in modo sistematico (5-6 giorni a settimana).

«Migliore mobilità e no parcheggi»

La mancanza di opzioni di mobilità ragionevoli (27,9%), la difficoltà a trovare parcheggio (20,5%), ma anche il minore stress di viaggio (17,7%) sono tra le motivazioni che portano il viaggiatore a scegliere ATB con una percentuale. Sempre più in crescita, chi è attento ai propri stili di vita e che sceglie l’autobus per il minore impatto ambientale in quanto più ecologico (15,3% vs 9,5% dello scorso anno).

Il bus mezzo sostenibile

Interrogati quale aspetto del servizio collocano al primo posto, il 29,2 % degli intervistati ha risposto proprio l’impatto ambientale, segno di una cittadinanza sempre più attenta alla sostenibilità.

Più facile acquistare il biglietto