Bus, autisti cercansi: «Episodi di violenza, cresce l’insicurezza»

La sicurezza, i turni, gli stipendi, l’orario e le condizioni di lavoro, la difficoltà per chi arriva da altre zone d’Italia nel trovare casa. Sono alcuni dei macro e dei micro fattori alla base della carenza degli autisti dei mezzi del trasporto pubblico locale, che nella nostra provincia si stima, in media, raggiunga un range tra il 5% e il 10% degli addetti. E se comunque, in Bergamasca, il personale attualmente in forza alle diverse aziende riesce a coprire il servizio urbano ed extraurbano senza particolari disagi per l’utenza o soppressioni delle corse, il ricambio è forte e viene determinato proprio dalle crescenti difficoltà di un settore che, negli ultimi anni, sembra aver perso appeal e deve fare i conti con «episodi di violenza verbale quasi giornalieri», testimoniano alcune aziende.