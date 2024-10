Cade dalla moto, Diego muore a 16 anni

Si è spento martedì sera 2 ottobre al «Papa Giovanni» di Bergamo Diego Bianchi, 16 anni, che sabato sera in Valle Camonica era rimasto coinvolto in un incidente con lo scooter. I genitori del giovane hanno autorizzato la donazione dei suoi organi e il 3 ottobre la salma potrà ritornare a casa. A piangerlo, oltre ai familiari, tantissimi amici sconvolti per la sua morte.

La caduta con lo scooter

Nonostante indossasse il casco, l’impatto al suolo era stato violento e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi

Mentre percorreva in discesa la strada, per cause ancora in corso di accertamento, Diego aveva perso il controllo del motorino e con il suo amico era finito a terra strisciando per qualche metro sull’asfalto. Nonostante indossasse il casco, l’impatto al suolo era stato violento e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Portato al «Papa Giovanni»in elisoccorso, era stato ricoverato in prognosi riservata. Le lesioni riportate sono però risultate troppo gravi e il suo cuore ha cessato di battere tre giorni dopo l’incidente. Lievi invece le ferite per l’amico che era con lui. Diego Bianchi era stato studente del centro di formazione professionale «Padre Marcolini» di Capo di Ponte e a giugno aveva concluso il suo percorso scolastico per iniziare a lavorare.