Caldo e Covid, in Lombardia decessi cresciuti del 24%

Da una parte il caldo, l’estate infuocata. Dall’altra parte il Covid, con l’ondata estiva. Il mix di emergenze ha fatto schizzare in alto la mortalità: a luglio, il mese in cui si sono letti gli effetti della calura e della fiammata del virus, in Lombardia i decessi sono cresciuti del 24,34% rispetto alla media degli anni tra il 2015 e il 2019. In termini concreti, sono morte 1.951 persone in più. È quanto emerge scavando negli ultimi dati dell’Istat, particolarmente pesanti. A livello italiano a luglio la mortalità è complessivamente cresciuta del 21,15%, con 10.956 decessi in più di quanto avveniva in tempi «normali».