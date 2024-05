Candidati, uno su 10 è under 35. «C’è la voglia di mettersi in gioco» - Il grafico

Nel 2019 in Bergamasca il sindaco più giovane

Lorenzo Rota, diplomando al Vittorio Emanuele II di Bergamo e già iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza della Bocconi di Milano, candidato per la civica «Noi di Ambivere Per la Comunità – Lorenzo Rota sindaco» appoggiata dal centrodestra: ha solo 19 anni: «Credo che Ambivere, più che mai, oggi meriti una boccata di aria nuova – dichiara –. Mi sono messo in gioco direttamente per essere portavoce di un progetto di cambiamento che durerà negli anni, indipendentemente dagli esiti delle amministrative. So che l’incarico non è semplice. Sarà faticoso e richiederà un duro lavoro, ma sono abituato e non ho paura. Già in questa campagna elettorale sto provando bellissime sensazioni. È un’esperienza che mi sta dando tanto». Rota dovrà vedersela con il vicesindaco uscente Vittorio Leoni che si presenta per la civica «Insieme per Ambivere – Vittorio Leoni sindaco». Stefano Nozza, 24 anni tra poche settimane, un impiego nella ditta di famiglia Euroscavi di Nozza srl, è candidato sindaco a Grassobbio con la civica «Cambiamo Insieme Grassobbio»: «Non è stato una scelta facile – dice Nozza -, ma voglio dimostrare che non è vero che i giovani di oggi non hanno più voglia d’impegnarsi e mettersi in gioco. L’incarico non mi spaventa. Dalla mia parte ho la spregiudicatezza tipica della mia età unita a una squadra molto eterogenea che mi supporta. Io sono pronto e insieme possiamo far bene portando in paese aria di rinnovamento. Credo che l’età sia un punto a mio favore. Noi siamo gli adulti di domani. L’intenzione è quindi di pensare soprattutto a progetti a lungo termine in ogni ambito, che diano prospettive per il futuro e non si esauriscono nel giro di pochi anni». Nozza darà battaglia al sindaco uscente Manuel Bentoglio per la lista «Andiamo Avanti Insieme – Manuel Bentoglio Sindaco». Ha 24 anni anche per Roberto Filisetti, studente di Economia aziendale, consigliere di minoranza uscente e candidato sindaco a Gorle per la civica «Per una Gorle migliore»: «Sono entrato in Amministrazione quando avevo 19 anni e negli ultimi cinque, con un lavoro di minoranza attiva, ho fatto esperienza – spiega –. Tutti i gruppi di minoranza hanno appoggiato la mia candidatura e ne sono lusingato. Mi metto in gioco per il paese dove sono nato e che porto nel cuore. Dalla mia parte ho l’entusiasmo della giovane età e idee nuove, oltre a poter garantire tempo e presenza». Tre le liste in gara a Gorle: oltre a quella di Filisetti, anche «Innovazione e Tradizione per Gorle» di Manuele Miceli e «Uniti per Gorle» del sindaco uscente Giovanni Testa.