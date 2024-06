Cane sulla circonvallazione, lo salva la polizia

Storia a lieto fine, a Bergamo, nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno. Ricevuta la segnalazione di un cane, di razza Weimaraner, che correva vicino alla sede stradale sulla circonvallazione, gli operatori della squadra volante della Questura di Bergamo sono intervenuti per evitare che il cane si portasse sulla strada, con conseguente rischio di incidenti. Quindi, sono riusciti a portarlo in una zona sicura e a tranquillizzarlo con il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso, prima di affidarlo ad una struttura specializzata, in attesa dei proprietari.