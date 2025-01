Canti, danze e piatti tipici: in Malpensata è andato in scena il Capodanno cinese - Foto

Un appuntamento molto sentito, che si è trasformato in occasione per celebrare sia le tradizioni e la cultura della comunità cinese sia il legame con la città di Bergamo: erano infatti molti i cittadini italiani presenti, così come le autorità locali, come la sindaca Elena Carnevali e il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi.

Un momento dello spettacolo di musica e danza

(Foto di Bedolis)

Per i cinesi sta iniziando l’Anno del Serpente, simbolo di astuzia, saggezza e intuizione. E in occasione del nuovo anno, l’associazione culturale ha cercato di costruire un ponte di amicizia fra la Cina e Bergamo, anche per favorire sempre di più l’integrazione. Per tutto il pomeriggio di domenica 26 gennaio lo spazio polivalente e il parco circostante sono stati il teatro di spettacoli, canzoni e danze tradizionali cinesi, come quella del dragone e del leone. Chi ha partecipato alla festa ha potuto conoscere da vicino alcune peculiarità della cultura cinese, ma anche assaggiare alcune specialità tipiche presso le bancarelle allestite nell’area verde esterna.