Cantiere e-Brt, nuova rotatoria e lavori tra via Campi Spini e via Sant’Ambrogio

Nell’ambito del cantiere per la realizzazione della nuova linea dell’e-Brt, la prossima settimana è prevista la realizzazione di una rotonda provvisoria sulla via per Grumello, ex statale 525, all’intersezione con via Campi Spini nel Comune di Bergamo.

Che cosa è la e-Brt

Si tratta della nuova linea di autobus elettrici che tra meno di due anni collegherà la stazione di Bergamo a Verdellino attraverso i Comuni di Lallio, Dalmine, Stezzano, Osio Sopra e Osio Sotto. Un tracciato di 29,7 chilometri, tra andata e ritorno, per il 73% su corsie preferenziali, che saranno in parte ricavate grazie alla copertura di 4,8 chilometri della roggia che corre lungo via Moroni fino a Lallio.

Dal 4 ottobre

A partire dalla serata di venerdì 4 ottobre verrà posizionata la segnaletica stradale e da lunedì 7 ottobre inizieranno i lavori senza provocare impatti sulla viabilità del tratto interessato. La rotonda, creata attraverso il posizionamento di new jersey, verrà posizionata all’interno dell’aiuola spartitraffico situata all’imbocco della rampa d’ingresso alla statale 671, e avrà la conformazione dell’infrastruttura definitiva in realizzazione nei prossimi mesi di cantierizzazione, con l’obiettivo di migliorare il flusso del traffico, offrendo un agevole accesso alle alternative viarie in vista dei cantieri lungo la provinciale.

Il cantiere non avrà impatto sul traffico veicolare

Il cantiere per la realizzazione dell’opera avrà la durata di circa 10 giorni (che potranno variare unicamente a causa delle condizioni meteo) e le lavorazioni non avranno impatto sul traffico veicolare dato che si svilupperanno all’interno delle aree già delimitate. La circolazione veicolare sarà gestita in totale sicurezza dai movieri di cantiere.

Prevista la cantierizzazione del tratto stradale compreso tra via Campi Spini e via Sant’Ambrogio, per una lunghezza di circa 400 metri, per permettere, nelle settimane successive, il tombinamento della roggia Colleonesca. Lungo questa tratta, il cantiere non comporterà alcuna modifica alla viabilità

Invariati i percorsi di Atb