Capanna de L’Eco sul Sentierone: le offerte per i bambini più soli

La Capanna de L’Eco, come ogni anno dal 1951 a oggi, è pronta per farsi contemplare da bambini e genitori. L’allestimento con Santa Lucia susciterà stupore negli occhi dei più piccoli, che attendono la notte più lunga dell’anno . La Capanna ha da sempre però anche un valore solidale, ancora oggi testimoniato dalla cassetta-salvadanaio blu – che viene svuotata periodicamente – posizionata per accogliere le donazioni di chi, passando, vuole lasciare qualcosa. «Per i bambini più soli», recita la tradizionale scritta .

Quest’anno L’Eco di Bergamo ha scelto come destinatari delle offerte quei ragazzi che affidano al Patronato San Vincenzo le loro speranze per il futuro. Parliamo dei minori stranieri non accompagnati, come vengono definiti nel freddo linguaggio della burocrazia. Ragazzi che giungono sulle coste italiane senza famiglia e che vengono accolti nella struttura di Sorisole del Patronato. Nei prossimi giorni la Capanna accoglierà anche due angioletti in legno a misura di bambino, scolpiti appositamente da Enus Milesi nel suo laboratorio di Isola di Fondra.