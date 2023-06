Capitale della cultura, la ciclabile tra Bergamo e Brescia pronta solo entro fine anno - Le foto

Da Bergamo a Brescia in bicicletta, lungo un percorso di 75,9 chilometri, più altri 103 tra deviazioni e collegamenti vari: la ciclovia che unirà le due città Capitale della Cultura 2023 sarà però solo uno dei lasciti dell’anno che sta rafforzando, come mai era successo prima, il legame tra i due capoluoghi lombardi. L’infrastruttura presentata a fine 2021 non sarà pronta infatti prima della fine dell’anno, quando cioè le iniziative della Capitale volgeranno al termine. I progettisti parlano di «tempi rispettati», ma le aspettative erano diverse.