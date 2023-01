Capitale della Cultura, cortei già «sold out». Ancora aperte le iscrizioni agli spettacoli in centro

Hanno già sfondato il tetto dei 14mila gli iscritti alla festa inaugurale, il 21 gennaio, di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023. Le iscrizioni per prendere parte ai 4 cortei che attraverseranno la città per riunirsi in Porta Nuova sono al momento chiuse, essendo stati raggiunti i mille partecipanti a corteo. «Le riapriremo nei tre giorni precedenti la festa inaugurale, quando chi non confermerà l’iscrizione libererà dei posti – spiega Christophe Sanchez, amministratore delegato di VisitBergamo – Nel frattempo invitiamo chi vuole partecipare da spettatore all’evento a iscriversi, ci sono ancora alcune migliaia di posti disponibili ( gli organizzatori hanno previsto un numero massimo di partecipanti, tra «protagonisti» e «spettatori», di 20mila persone, ndr)». A ruba anche i biglietti dello spettacolo per bambini «Cappuccetto Rosso» in programma domenica 22 gennaio al Teatro Donizetti; i posti in platea sono andati esauriti in due ore, tanto che, viste le richieste, si valuterà di aprire al pubblico anche qualche fila di palchi.