Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025

Capodanno a Bergamo, da piazzale degli Alpini a ChorusLife

GLI EVENTI. In centro città «Voglio tornare negli anni 90», allo smart district di via Serassi due proposte per cena e dopocena.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La festa dell’anno scorso in piazzale degli Alpini a Bergamo
La festa dell’anno scorso in piazzale degli Alpini a Bergamo

Bergamo

C’è chi va in montagna, in cerca della neve, e chi al mare, in ogni angolo del mondo, a caccia di un po’ di caldo anche nei mesi più freddi dell’anno. Ma in tantissimi passeranno il capodanno a Bergamo, dove sono almeno due le grandi feste in programma: a piazzale degli Alpini e a ChorusLife.

A piazzale degli Alpini

A Bergamo Nxt, in piazzale degli Alpini, dopo il tutto esaurito dello scorso anno torna «Voglio tornare negli anni 90», show che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, effetti speciali e la musica di un decennio iconico. L’evento è organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production: si potrà accedere gratuitamente con prenotazione su TicketOne.

Saranno presenti tre diversi chiringuiti che effettueranno servizio di food&drink anche dopo le 23

A partire dalle 21, la serata comincerà con il dj-set di Alboss. Dalle 23 all’1,30 lo show «Voglio tornare negli anni 90», alle 2 la chiusura dell’area. Dalle 20 alle 23, per coloro che hanno prenotato l’ingresso gratuito per partecipare all’evento, sarà possibile cenare nell’area al chiuso e riscaldata. Senza prenotazione e senza servizio al tavolo: pagamento e ritiro direttamente in cassa. Saranno inoltre presenti tre diversi chiringuiti che effettueranno servizio di food&drink anche dopo le 23.

A ChorusLife

Eventi speciali anche a ChorusLife. A partire da «Red passion», tra gusto, musica e divertimento. Dalle 20,30 il gran cenone, dalle 23,30 il «Red party» con dj set e animazione fino a tarda notte. Ingresso completo a 100 euro, 20 per chi sceglie solo il «Red party». Info e prenotazioni al 3494410654.

Doppietta di eventi in via Serassi, perché al «Rooftop restaurant» c’è il «Capodanno con vista», una serata raffinata tra alta cucina, atmosfera panoramica e musica dal vivo. Dalle 21 il Cenone di capodanno, esperienza gourmet accompagnata dal Live dj 102.5. Poi spazio all’«Afterparty», per continuare a festeggiare con musica e un panorama unico sulla città. La serata prevede il cenone dalle 21 e l’«Afterparty» dall’1: ingresso a 180 euro a persona, con cenone di carne o pesce, 30 euro per chi sceglie solo la serata.

