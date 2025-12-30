Cronaca / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025
Capodanno a Bergamo, sold out a piazzale degli Alpini: gli eventi
FESTEGGIAMENTI. Tutto esaurito per l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con Shining production. Si parte alle 21.
Bergamo
Tutto esaurito per il Capodanno a Bergamo, in piazzale degli Alpini. Per l’occasione torna «Voglio tornare negli anni 90», show che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, effetti speciali e la musica di un decennio iconico. L’evento è organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production: accesso gratuito, ma i posti sono appunto esauriti.
Il programma della serata
A partire dalle 21, la serata comincerà con il dj-set di Alboss. Dalle 23 all’1,30 lo show «Voglio tornare negli anni 90», alle 2 la chiusura dell’area. Dalle 20 alle 23, per coloro che hanno prenotato l’ingresso gratuito per partecipare all’evento, sarà possibile cenare nell’area al chiuso e riscaldata. Senza prenotazione e senza servizio al tavolo: pagamento e ritiro direttamente in cassa. Saranno inoltre presenti tre diversi chiringuiti che effettueranno servizio di food&drink anche dopo le 23.
Donizetti e Teatro Sociale
Si avvicina il 2026 e la Fondazione Teatro Donizetti si prepara ad accoglierlo con due appuntamenti diventati ormai tradizionale. Il 31 dicembre, alle 22, il Teatro Donizetti accoglierà cantanti e danzatori della Compagnia Bit, che presenteranno il musical «La fabbrica dei sogni»: un viaggio nel mondo di Alice, Aladin, Mary Poppins, La Sirenetta, La Bella e la Bestia in compagnia di Oniricus, il Mercante dei Sogni. Con, allo scoccare della mezzanotte, il brindisi d’auguri nelle sale storiche del teatro. La mattina del 1° gennaio, alle 11, il Teatro Sociale ospiterà invece il Concerto di Capodanno con l’Orchestra filarmonica italiana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA