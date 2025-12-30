Capodanno a Bergamo, sold out a piazzale degli Alpini: gli eventi

Tutto esaurito per il Capodanno a Bergamo, in piazzale degli Alpini. Per l’occasione torna «Voglio tornare negli anni 90», show che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, effetti speciali e la musica di un decennio iconico. L’evento è organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production: accesso gratuito, ma i posti sono appunto esauriti.

Il programma della serata

A partire dalle 21, la serata comincerà con il dj-set di Alboss. Dalle 23 all’1,30 lo show «Voglio tornare negli anni 90», alle 2 la chiusura dell’area. Dalle 20 alle 23, per coloro che hanno prenotato l’ingresso gratuito per partecipare all’evento, sarà possibile cenare nell’area al chiuso e riscaldata. Senza prenotazione e senza servizio al tavolo: pagamento e ritiro direttamente in cassa. Saranno inoltre presenti tre diversi chiringuiti che effettueranno servizio di food&drink anche dopo le 23.

