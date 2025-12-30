Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025

Capodanno a Bergamo, sold out a piazzale degli Alpini: gli eventi

FESTEGGIAMENTI. Tutto esaurito per l’evento organizzato dal Comune in collaborazione con Shining production. Si parte alle 21.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’edizione dello scorso anno
L’edizione dello scorso anno

Bergamo

Tutto esaurito per il Capodanno a Bergamo, in piazzale degli Alpini. Per l’occasione torna «Voglio tornare negli anni 90», show che vedrà protagonisti sul palco frontman, djs, ballerine, mascotte, effetti speciali e la musica di un decennio iconico. L’evento è organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production: accesso gratuito, ma i posti sono appunto esauriti.

Il programma della serata

A partire dalle 21, la serata comincerà con il dj-set di Alboss. Dalle 23 all’1,30 lo show «Voglio tornare negli anni 90», alle 2 la chiusura dell’area. Dalle 20 alle 23, per coloro che hanno prenotato l’ingresso gratuito per partecipare all’evento, sarà possibile cenare nell’area al chiuso e riscaldata. Senza prenotazione e senza servizio al tavolo: pagamento e ritiro direttamente in cassa. Saranno inoltre presenti tre diversi chiringuiti che effettueranno servizio di food&drink anche dopo le 23.

Donizetti e Teatro Sociale

Si avvicina il 2026 e la Fondazione Teatro Donizetti si prepara ad accoglierlo con due appuntamenti diventati ormai tradizionale. Il 31 dicembre, alle 22, il Teatro Donizetti accoglierà cantanti e danzatori della Compagnia Bit, che presenteranno il musical «La fabbrica dei sogni»: un viaggio nel mondo di Alice, Aladin, Mary Poppins, La Sirenetta, La Bella e la Bestia in compagnia di Oniricus, il Mercante dei Sogni. Con, allo scoccare della mezzanotte, il brindisi d’auguri nelle sale storiche del teatro. La mattina del 1° gennaio, alle 11, il Teatro Sociale ospiterà invece il Concerto di Capodanno con l’Orchestra filarmonica italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
musica
Comune di Bergamo
Shining Production
Fondazione Teatro Donizetti
Compagnia Bit
Orchestra Filarmonica Italiana