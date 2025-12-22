Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025

Capodanno in musica: concerto dedicato a De André

IL CONCERTO. Giovedì 1° gennaio alle 21 nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano la quinta edizione del Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo. Evento gratuito su prenotazione, con la New Pop Orchestra e finalità solidale a favore di Aism Bergamo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La chiesa di San Bartolomeo a Bergamo
La chiesa di San Bartolomeo a Bergamo

È diventato ormai un appuntamento atteso e riconosciuto dalla città il Concerto di Capodanno promosso da Proloco Bergamo, che nel 2026 taglia il traguardo della quinta edizione. L’evento si terrà giovedì 1° gennaio alle 21 nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, in Largo Bortolo Belotti, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino. Organizzato da Proloco Bergamo con la direzione artistica di Roberto Gualdi, il Concerto di Capodanno 2026 sarà dedicato a Fabrizio De André, omaggiato attraverso alcune delle sue canzoni più amate e significative. Sul palco la New Pop Orchestra, diretta dal maestro Alfredo Conti, affiancata dal progetto «Canzoni di Fabrizio De André», formazione nata dall’incontro di tre musicisti bergamaschi: Claudio Fabbrini (chitarra classica e acustica), Stefano Foresti (fisarmonica) e Marco Pesenti (voce e chitarra).

Le canzoni di Fabrizio De André

«Anche quest’anno regaliamo alla città di Bergamo un inizio in musica – spiega Roberto Gualdi – grazie a una proposta artistica di qualità, molto apprezzata dal pubblico, che cresce di edizione in edizione. Il concerto è dedicato a De André, con interpreti capaci di rispettarne atmosfere e poetica, per augurare un buon anno a tutta la comunità». Il concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo e ha una forte finalità solidale: durante la serata il pubblico sarà invitato a lasciare una libera donazione a favore di Aism Bergamo – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

La solidarietà per l’Aism

«È un appuntamento simbolico per la nostra comunità – sottolinea l’assessora Marcella Messina – perché unisce musica, bellezza e solidarietà. Sostenere Aism significa rinnovare un messaggio concreto di attenzione alle persone più fragili e di speranza per il futuro». Aism è oggi l’unica organizzazione in Italia a intervenire a 360 gradi sulla sclerosi multipla, rappresentando un punto di riferimento per circa 144mila persone, di cui 2.500 in provincia di Bergamo. La sezione bergamasca, attiva dal 2004, promuove servizi, tutela dei diritti e ricerca scientifica. «Ogni donazione si trasforma in azioni concrete – ricorda la presidente Marialuisa Ansaloni – e per questo ringraziamo Proloco Bergamo, il Comune e tutti coloro che parteciperanno». In programma, tra gli altri, brani come La canzone di Marinella, La guerra di Piero, Il pescatore, Bocca di rosa e Volta la carta.

