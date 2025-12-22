Capodanno in musica: concerto dedicato a De André

È diventato ormai un appuntamento atteso e riconosciuto dalla città il Concerto di Capodanno promosso da Proloco Bergamo, che nel 2026 taglia il traguardo della quinta edizione. L’evento si terrà giovedì 1° gennaio alle 21 nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, in Largo Bortolo Belotti, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino. Organizzato da Proloco Bergamo con la direzione artistica di Roberto Gualdi, il Concerto di Capodanno 2026 sarà dedicato a Fabrizio De André, omaggiato attraverso alcune delle sue canzoni più amate e significative. Sul palco la New Pop Orchestra, diretta dal maestro Alfredo Conti, affiancata dal progetto «Canzoni di Fabrizio De André», formazione nata dall’incontro di tre musicisti bergamaschi: Claudio Fabbrini (chitarra classica e acustica), Stefano Foresti (fisarmonica) e Marco Pesenti (voce e chitarra).

Le canzoni di Fabrizio De André

«Anche quest’anno regaliamo alla città di Bergamo un inizio in musica – spiega Roberto Gualdi – grazie a una proposta artistica di qualità, molto apprezzata dal pubblico, che cresce di edizione in edizione. Il concerto è dedicato a De André, con interpreti capaci di rispettarne atmosfere e poetica, per augurare un buon anno a tutta la comunità». Il concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo e ha una forte finalità solidale: durante la serata il pubblico sarà invitato a lasciare una libera donazione a favore di Aism Bergamo – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

La solidarietà per l’Aism