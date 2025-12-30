Capodanno nella Bergamasca, festa sia tra musica e luci

Fuochi d’artificio, musica dal vivo, cenone e brindisi di mezzanotte. Dalle Valli alla Pianura, tra martedì 30 dicembre a giovedì 1º gennaio è ricco il programma per festeggiare il Capodanno in Bergamasca, tra divertimento e aggregazione.

Al Monte Pora

Il primo appuntamento al Monte Pora, dove la fine dell’anno sarà salutata oggi con una fiaccolata alle 17,30, sulla pista del Termen, con possibilità di partecipare anche senza sci. Seguirà lo show dei maestri di sci e rinfresco con the caldo, bon brulé e panettone.

Ad Ambivere

Ad Ambivere le preparazioni per la notte di San Silvestro sono nel segno della sicurezza, del rispetto e della condivisione. È previsto infatti un presidio della Polizia locale tra oggi (dalle 17 alle 23) e domani (dalle 21 all’una), per evitare atteggiamenti di eccessivo disturbo, come l’utilizzo di petardi o fuochi d’artificio. «Vogliamo che il Capodanno sia un momento di gioia per tutta la comunità, senza escludere nessuno – dice il sindaco Vittorio Leoni –; con piccoli gesti di rispetto possiamo iniziare il 2026 nel migliore dei modi».

A Clusone

Per concludere al meglio il 2025, a Clusone viene proposto un viaggio tra le bellezze della città, alla scoperta dei segreti di due grandi classici: l’Orologio Fanzago e il suo originale meccanismo e l’affresco della Danza Macabra e Trionfo della Morte. La visita guidata è in programma mercoledì 31 dicembre alle 10,30 con ritrovo all’Infopoint Visit Clusone in piazza Orologio. Per partecipare è necessario prenotarsi su visitclusone.it o all’Infopoint (il costo è di dieci euro gli adulti, gratuito fino a 12 anni).

A Villa di Serio

Grande festa di Capodanno anche per la comunità di Villa di Serio, promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’intenso programma delle iniziative natalizie intitolato «Natale in Villa». Nelle sale del Centro culturale ricreativo per anziani di via Dosie verrà preparato il tradizionale cenone a partire dalle 20. Il brindisi di Capodanno invece si svolgerà nella storica villa Carrara, sede del Comune, alle 17 del 1° gennaio. Seguirà un intrattenimento musicale con i giovani dell’associazione «Young Minds – Watermelon Party» alle 17,15. Al termine il sindaco Mario Morotti farà gli auguri a tutta la comunità e si procederà all’estrazione dei biglietti della lotteria natalizia proposta dai commercianti e esercenti del paese. Il momento clou dei festeggiamenti alle 18 con lo spettacolo pirotecnico.

A Selvino

A Selvino la piazza del Comune ospiterà una festa con musica e animazione per l’ultima notte dell’anno, organizzata da Comune e Pro loco. A partire dalle 22, animeranno la serata dj Dach, dj Cacio, dj Cefa e vocalist Eddy. La musica proseguirà sino all’1 di notte.

A Colere

Anche a Colere sarà proposta una festa per Capodanno, organizzata dalla Pro loco: alle 19,30 prenderà il via la fiaccolata, con ritrovo in via Valle e bivio per Via Valzella. L’arrivo sarà al Presolana Cultural Forum di via Asline, dove si terrà il falò alla vecchia e i fuochi d’artificio. La festa proseguirà all’interno della struttura con il «Capodanno Aperipriff», animato dalla musica di dj Junker. L’ingresso è gratuito, con possibilità di acquistare la tessera per dieci consumazioni, in prevendita a 30 euro (parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza).

A Treviglio

A Treviglio sarà quest’anno la Fiera a ospitare la festa di San Silvestro in attesa del 2026: «Capodanno a Treviglio Fiera» è in programma domani sera dalle 19,30 e fino alle due di notte nella struttura fieristica di via Roggia Moschetta, organizzato da Pro loco, Comune, Distretto del commercio e la stessa TreviglioFiera, in collaborazione con Centro Commerciale Treviglio. Oltre al cenone, in programma anche la musica dal vivo con l’Orchestra Stefano Frigerio e una sottoscrizione a premi: in palio un buono viaggio da 500 euro (in collaborazione con Ovet Treviglio) e buoni spesa fino a 300 euro al Centro commerciale e fino a 200 euro per acquisti nei negozi trevigliesi. Le iscrizioni sono ancora aperte, chiamando la Pro loco al numero 0363/45466. Ciascun partecipante riceverà due biglietti per la sottoscrizione a premi. «Si era persa questa bella tradizione che la Pro loco portava avanti da un decennio – spiega Stefano Cerea, presidente della Pro loco –, ma c’era tanta voglia di tornare a festeggiare insieme, come comunità». Anche Eleonora Pilotta, direttrice del Centro Commerciale Treviglio, sottolinea: «Siamo orgogliosi di essere main sponsor della festa di Capodanno: un modo per condividere l’atmosfera festosa e rafforzare i legami con la comunità trevigliese.

A Ponte San Pietro