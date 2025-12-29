Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Lunedì 29 Dicembre 2025

Bergamo, la musica poetica di De Andrè per iniziare il nuovo anno

LO SPETTACOLO. La 5° edizione del Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo è in programma il 1° gennaio alle ore 21 nella Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano in Largo Bortolo Belotti 1.

Redazione Web
Redazione Web
La locandina del concerto
La locandina del concerto

Bergamo

«Anche quest’anno regaliamo a Bergamo un inizio in musica con la 5° edizione del “Concerto di Capodanno della Proloco Bergamo” promosso con la collaborazione dell’Assessorato alle politiche sociali e a favore di un’importante realtà cittadina» spiega il direttore artistico Roberto Gualdi.

Il programma è una dedica al grande artista italiano Fabrizio De Andrè con sul palco la New Pop Orchestra affiancata da altri artisti interpreti delle più significative canzoni del cantautore. L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it fino ad esaurimento posti.

Sarà quindi un concerto dedicato alle canzoni del cantautore a cura di Claudio Fabbrini alla chitarra classica e acustica, Stefano Foresti alla fisarmonica e Marco Pesenti, voce e chitarra, accompagnati dalla New Pop Orchestra diretta dal Maestro Alfredo Conti. «Canzoni di Fabrizio De André» è una formazione nata dal recente incontro di tre musicisti bergamaschi che hanno voluto riproporre le canzoni del cantautore genovese, rispettandone le atmosfere e la poetica.

Ripercorrendo la carriera di De André, il trio porta in scena uno spettacolo intimo e appassionato, attraverso l’arrangiamento di brani più e meno noti, con lo scopo di divertirsi e offrire una serata in cui condividere con il pubblico la passione per questo artista.

«Credo che la cultura e la musica possano essere strumenti potenti di coesione e consapevolezza. Incito quindi ciascuno a compiere un gesto concreto di solidarietà, affinché il nuovo anno inizi sotto il segno dell’attenzione, della cura e della speranza per il futuro di tutti»

Il concerto vanta la collaborazione dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Bergamo: «Il Concerto di Capodanno di Proloco Bergamo è ormai diventato un appuntamento simbolico per la nostra comunità: un momento in cui la bellezza della musica si unisce ai valori della solidarietà, dell’inclusione e della responsabilità collettiva – dichiara l’assessora Marcella Messina -. Aprire il nuovo anno insieme, in un luogo così significativo per la città, significa rinnovare un messaggio di speranza e di vicinanza alle persone più fragili. Sono contenta che la quinta edizione di questo evento possa sostenere Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una realtà che ogni giorno accompagna migliaia di persone e famiglie nel loro percorso di vita, difendendone i diritti e promuovendo una piena integrazione sociale. Credo che la cultura e la musica possano essere strumenti potenti di coesione e consapevolezza. Incito quindi ciascuno a compiere un gesto concreto di solidarietà, affinché il nuovo anno inizi sotto il segno dell’attenzione, della cura e della speranza per il futuro di tutti».

Il pubblico verrà invitato a lasciare una libera donazione a favore di Aism Bergamo: «Eventi come questo concerto di beneficenza hanno per Aism un significato speciale, perché uniscono un sostegno concreto alle nostre attività a un messaggio di vicinanza e partecipazione – dichiara il presidente Marialuisa Ansaloni -. La generosità di chi partecipa si trasforma in azioni concrete: permette di portare avanti progetti, servizi e iniziative che migliorano davvero la vita delle persone, sostenendo percorsi di autonomia, inclusione e benessere. Ogni donazione è un gesto di solidarietà che ci aiuta a portare avanti la nostra missione e a dare speranza a chi ne ha più bisogno».

Oggi Aism è l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, affrontando ogni aspetto della vita delle persone coinvolte.

Info utili

Cell. 335 5404110 www.prolocobergamo.it

