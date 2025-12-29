Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 29 Dicembre 2025

L’appello del Comune di Bergamo: «Capodanno senza fuochi d’artificio»

LA NOTA. Per festeggiamenti più sicuri, rispettosi, sostenibili: «Ogni anno aumentano gli animali colpiti, domestici e selvatici».

Redazione Web
Redazione Web
Fuochi d’artificio in Città Alta in una foto d’archivio
Fuochi d’artificio in Città Alta in una foto d’archivio

Bergamo

Un Capodanno senza petardi, botti e fuochi d’artificio. È l’appello del Comune di Bergamo alla cittadinanza, per festeggiamenti «più sicuri, rispettosi e sostenibili».

Impatto su animali domestici e selvatici

Le esplosioni rappresentano una fonte di disagio per molte persone, spiegano da Palazzo Frizzoni, in particolare per le fasce più fragili della popolazione. Con un impatto diretto e documentato su animali domestici e selvatici, causando stress, panico, disorientamento e fughe. Inoltre, l’uso di materiale pirotecnico contribuisce all’inquinamento atmosferico, con il rilascio di sostanze nocive come ossidi di azoto e di zolfo, monossido di carbonio e metalli pesanti.

Più controlli a Capodanno

Il Comune ricorda che, oltre all’articolo 5 del Regolamento di polizia urbana del Comune che vieta l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio non autorizzati, l’utilizzo di fuochi d’artificio artigianali è severamente vietato dalla legge (art. 703 del Codice Penale) e costituisce un grave rischio per la sicurezza pubblica. Nella notte di Capodanno saranno intensificati i controllo sul territorio.

«Ogni anno si registrano traumi irreversibili, lesioni oculari e gravi ustioni che pesano sui nostri Pronto soccorso»

«Ogni anno aumentano gli smarrimenti di animali domestici e gli accessi ai servizi veterinari - spiega Oriana Ruzzini, assessora alla Transizione ecologica, ambiente e verde - ma si tratta di un trauma che coinvolge anche la fauna selvatica. Inoltre, solo il Capodanno è responsabile di circa il 6% delle emissioni annuali di PM10».

«Evitiamo rischi inutili»

«Rivolgo un appello alla responsabilità - aggiunge Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza - i fuochi d’artificio non sono giocattoli, ma dispositivi che possono compromettere seriamente la salute. Molte persone continuano a fare uso di prodotti pirotecnici in modo irresponsabile, e troppi minori ne risultano in possesso senza alcun titolo o supervisione: ogni anno si registrano traumi irreversibili, lesioni oculari e gravi ustioni che pesano sui nostri Pronto soccorso. Oltre ai danni fisici, l’inalazione dei fumi sprigionati è tossica e dannosa per l’apparato respiratorio, specie per i più fragili. Evitiamo rischi inutili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Ambiente
inquinamento
Risorse naturali
Oriana Ruzzini
Giacomo Angeloni
Comune di Bergamo
Palazzo Frizzoni
Natale 2025