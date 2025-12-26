Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 26 Dicembre 2025

Capodanno in piazzale Alpini all’insegna della sicurezza: le regole del Comune di Bergamo

L’ORDINANZA. Capodanno in sicurezza a Bergamo nella zona del centro coinvolto dalla manifestazione organizzata in piazzale Alpini: vietati vetro, spray irritanti e articoli pirotecnici. In vigore il 31 dicembre.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ingresso alla manifestazione in piazzale Alpini il 31 dicembre 2024
L’ingresso alla manifestazione in piazzale Alpini il 31 dicembre 2024
(Foto di Bedolis)

Bergamo

In occasione della manifestazione per Capodanno 2026, in programma il 31 dicembre 2025 in piazzale Alpini, il Comune di Bergamo ha adottato una specifica ordinanza volta a garantire la sicurezza dei partecipanti e la tutela dell’ordine pubblico.

Considerata la prevista ampia partecipazione e la necessità di prevenire situazioni di rischio per l’incolumità collettiva, il provvedimento introduce, dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 dell’1° gennaio 2026, il divieto di vendita, anche per asporto, e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché di spray irritanti e articoli pirotecnici all’interno dell’area dell’evento e delle vie limitrofe.

Capodanno in piazzale Alpini
Capodanno in piazzale Alpini
(Foto di Bedolis)

No bottiglia di plastica con tappo chiuso

Sarà inoltre vietata la vendita di bottiglie in plastica con tappo chiuso: esse dovranno essere vendute aperte e prive del tappo. Le bevande dovranno essere servite in bicchieri monouso, preferibilmente in materiale riciclabile.

Leggi anche

Una deroga è prevista esclusivamente per i ristoranti, dove la somministrazione in vetro sarà consentita solo all’interno dei locali e contestualmente alla consumazione di alimenti. La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 500 euro, riducibile a 333,33 euro se pagata entro i termini previsti.

La zona interessata dall’ordinanza

L’area interessata dall’ordinanza, dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 dell’1° gennaio 2026, comprende piazzale Alpini, piazzale Marconi, via Bonomelli, via Paglia (tra via Bonomelli e via Paleocapa), via Novelli, via Paleocapa (tra via Paglia e viale Papa Giovanni), viale Papa Giovanni, via San Francesco d’Assisi, via Maj (tra viale Papa Giovanni e via Clara Maffei), via Foro Boario, via Bono (tra Bonomelli e Fantoni), via Lussana.
I controlli ai varchi di accesso saranno garantiti dalla presenza di steward incaricati, in linea con quanto previsto dal piano sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Tempo libero
Festività
Sociale
Questioni sociali (generico)
Comune di Bergamo