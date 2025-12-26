Capodanno in piazzale Alpini all’insegna della sicurezza: le regole del Comune di Bergamo

In occasione della manifestazione per Capodanno 2026, in programma il 31 dicembre 2025 in piazzale Alpini, il Comune di Bergamo ha adottato una specifica ordinanza volta a garantire la sicurezza dei partecipanti e la tutela dell’ordine pubblico.

Considerata la prevista ampia partecipazione e la necessità di prevenire situazioni di rischio per l’incolumità collettiva, il provvedimento introduce, dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 dell’1° gennaio 2026, il divieto di vendita, anche per asporto, e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché di spray irritanti e articoli pirotecnici all’interno dell’area dell’evento e delle vie limitrofe.

Capodanno in piazzale Alpini

(Foto di Bedolis)

No bottiglia di plastica con tappo chiuso

Sarà inoltre vietata la vendita di bottiglie in plastica con tappo chiuso: esse dovranno essere vendute aperte e prive del tappo. Le bevande dovranno essere servite in bicchieri monouso, preferibilmente in materiale riciclabile.

Una deroga è prevista esclusivamente per i ristoranti, dove la somministrazione in vetro sarà consentita solo all’interno dei locali e contestualmente alla consumazione di alimenti. La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 500 euro, riducibile a 333,33 euro se pagata entro i termini previsti.

La zona interessata dall’ordinanza