Venerdì 26 Dicembre 2025
Capodanno in piazzale Alpini all’insegna della sicurezza: le regole del Comune di Bergamo
L’ORDINANZA. Capodanno in sicurezza a Bergamo nella zona del centro coinvolto dalla manifestazione organizzata in piazzale Alpini: vietati vetro, spray irritanti e articoli pirotecnici. In vigore il 31 dicembre.
In occasione della manifestazione per Capodanno 2026, in programma il 31 dicembre 2025 in piazzale Alpini, il Comune di Bergamo ha adottato una specifica ordinanza volta a garantire la sicurezza dei partecipanti e la tutela dell’ordine pubblico.
Considerata la prevista ampia partecipazione e la necessità di prevenire situazioni di rischio per l’incolumità collettiva, il provvedimento introduce, dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 dell’1° gennaio 2026, il divieto di vendita, anche per asporto, e detenzione di bevande in contenitori di vetro o metallo, nonché di spray irritanti e articoli pirotecnici all’interno dell’area dell’evento e delle vie limitrofe.
No bottiglia di plastica con tappo chiuso
Sarà inoltre vietata la vendita di bottiglie in plastica con tappo chiuso: esse dovranno essere vendute aperte e prive del tappo. Le bevande dovranno essere servite in bicchieri monouso, preferibilmente in materiale riciclabile.
Una deroga è prevista esclusivamente per i ristoranti, dove la somministrazione in vetro sarà consentita solo all’interno dei locali e contestualmente alla consumazione di alimenti. La violazione dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 500 euro, riducibile a 333,33 euro se pagata entro i termini previsti.
La zona interessata dall’ordinanza
L’area interessata dall’ordinanza, dalle ore 18 del 31 dicembre 2025 fino alle ore 6 dell’1° gennaio 2026, comprende piazzale Alpini, piazzale Marconi, via Bonomelli, via Paglia (tra via Bonomelli e via Paleocapa), via Novelli, via Paleocapa (tra via Paglia e viale Papa Giovanni), viale Papa Giovanni, via San Francesco d’Assisi, via Maj (tra viale Papa Giovanni e via Clara Maffei), via Foro Boario, via Bono (tra Bonomelli e Fantoni), via Lussana.
I controlli ai varchi di accesso saranno garantiti dalla presenza di steward incaricati, in linea con quanto previsto dal piano sicurezza.
