Capodanno a Bergamo, l’appello del Comune: «No ai fuochi d’artificio»

Si avvicina il Capodanno e il Comune di Bergamo promuove festeggiamenti responsabili, confermando il proprio impegno sul piano ambientale e della sicurezza. L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a ridurre l’impatto - acustico e, appunto, ambientale - dei festeggiamenti, dicendo no ai fuochi d’artificio.

A Bergamo nessuno spettacolo pirotecnico

L’Amministrazione - viene sottolineato in una nota - non ha autorizzato spettacoli pirotecnici su aree pubbliche o concesso occupazioni di suolo per questo tipo di eventi.