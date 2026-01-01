Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 01 Gennaio 2026
Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro: benvenuti a José Angel e Andrè. In mattinata la gioia a Seriate per Melanie - Le foto
I NUOVI NATI. Treviglio e Bergamo festeggiano con due fiocchi azzurri. A Seriate la prima nata è una femminuccia, Melanie: è arrivata alle 9.37 dell’1 gennaio.
Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro e un fiocco rosa. I primi vagiti del nuovo anno arrivano dagli ospedali di Treviglio, Bergamo e Seriate e raccontano tre storie di nascita, tre nuove vite che inaugurano l’anno all’insegna della speranza. Il primo nato del 2026 in provincia è Josè Angel, venuto alla luce all’ospedale di Treviglio alle 2.15, dopo un travaglio iniziato nei primissimi minuti del nuovo anno. Il piccolo pesa 3,4 chili, è lungo 51 centimetri e sta bene. Ad assistere il parto l’ostetrica Silvia Rossi, insieme allo staff della sala parto.
La mamma è Rosas Sthefanny, 28 anni, casalinga, di nazionalità peruviana e residente in Italia da 17 anni; il papà è Erick Michael, anche lui 28enne, ecuadoriano, impiegato in un’azienda meccanica di Bariano e in Italia da 9 anni. La famiglia vive a Caravaggio, dove ad attendere Josè Angel ci sono già la sorella Ruby, di 5 anni, e il fratellino Ettore, di 2. «Il 2026 non poteva iniziare meglio», commentano emozionati i genitori.
Bergamo, al Papa Giovanni il primo nato è Andrè
Poco dopo, alle 4.59, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è nato Andrè Kadria, secondo fiocco azzurro dell’anno e primo per la struttura cittadina. Il neonato pesa tre chili e qualcosa e sta bene insieme alla sua mamma, Sabahei Berisha, 35 anni. I genitori sono di origine albanese, vivono da tempo a Cologno al Serio e sono cittadini italiani. Per Sabahei si tratta del secondo figlio, entrambi maschietti: il primogenito ha due anni e tre mesi. «Desideravamo raddoppiare – racconta – ed è stata una notte davvero emozionante, vissuta in bilico tra il 2025 e il 2026». Una notte intensa anche per il papà, che ha trascorso le ore facendo la spola tra casa e ospedale per occuparsi del primogenito, accudito dalle zie.
Parole di gratitudine per il personale sanitario: «Mi hanno seguita benissimo durante tutta la gravidanza, sono stati tutti gentili e cortesi. La nascita di Andrè è un bellissimo modo per iniziare il 2026». E l’augurio finale: «Spero che questo nuovo anno porti felicità a tutti, non solo ai miei bambini».
Grande festa per Melanie
All’ospedale Bolognini di Seriate, invece, la prima nascita dell’anno è arrivata alle 9.37: è un fiocco rosa, quello di Melanie, che pesa 3.360 grammi. La mamma è Isabel Arrigoni, 29 anni, parrucchiera del paese, il papà Diego Corna, 39 anni: la famiglia è di Cerete e per la coppia si tratta della prima figlia. «Stiamo bene – racconta la mamma, con il marito al suo fianco – il nome mi è sempre piaciuto, è andato tutto bene. Ho iniziato il travaglio alle 4 e alle 9.37 è nata. È stata un’emozione fantastica, una gioia grandissima». Ora, dopo il riposo, la famiglia guarda già avanti: «Ci aspetta anche una grande festa in paese, perché sono pochi i bambini che nascono in valle. La speranza per il nuovo anno è che vada tutto bene in questa nuova avventura che siamo pronti ad affrontare». Così Bergamo saluta l’arrivo del 2026: con due fiocchi azzurri e un fiocco rosa, tre nuove vite e la promessa silenziosa di un futuro che comincia..
© RIPRODUZIONE RISERVATA