Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 01 Gennaio 2026

Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro: benvenuti a José Angel e Andrè. In mattinata la gioia a Seriate per Melanie - Le foto

I NUOVI NATI. Treviglio e Bergamo festeggiano con due fiocchi azzurri. A Seriate la prima nata è una femminuccia, Melanie: è arrivata alle 9.37 dell’1 gennaio.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro e un fiocco rosa. I primi vagiti del nuovo anno arrivano dagli ospedali di Treviglio, Bergamo e Seriate e raccontano tre storie di nascita, tre nuove vite che inaugurano l’anno all’insegna della speranza. Il primo nato del 2026 in provincia è Josè Angel, venuto alla luce all’ospedale di Treviglio alle 2.15, dopo un travaglio iniziato nei primissimi minuti del nuovo anno. Il piccolo pesa 3,4 chili, è lungo 51 centimetri e sta bene. Ad assistere il parto l’ostetrica Silvia Rossi, insieme allo staff della sala parto.

Josè Angel con la mamma Rosas Sthefanny e il papà Erick Michael all’ospedale di Treviglio
Josè Angel con la mamma Rosas Sthefanny e il papà Erick Michael all’ospedale di Treviglio
(Foto di Cesni)

La mamma è Rosas Sthefanny, 28 anni, casalinga, di nazionalità peruviana e residente in Italia da 17 anni; il papà è Erick Michael, anche lui 28enne, ecuadoriano, impiegato in un’azienda meccanica di Bariano e in Italia da 9 anni. La famiglia vive a Caravaggio, dove ad attendere Josè Angel ci sono già la sorella Ruby, di 5 anni, e il fratellino Ettore, di 2. «Il 2026 non poteva iniziare meglio», commentano emozionati i genitori.

La felicità dello staff della sala parto dell’ospedale di Treviglio per la nascita di Josè
La felicità dello staff della sala parto dell’ospedale di Treviglio per la nascita di Josè

Bergamo, al Papa Giovanni il primo nato è Andrè

Poco dopo, alle 4.59, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è nato Andrè Kadria, secondo fiocco azzurro dell’anno e primo per la struttura cittadina. Il neonato pesa tre chili e qualcosa e sta bene insieme alla sua mamma, Sabahei Berisha, 35 anni. I genitori sono di origine albanese, vivono da tempo a Cologno al Serio e sono cittadini italiani. Per Sabahei si tratta del secondo figlio, entrambi maschietti: il primogenito ha due anni e tre mesi. «Desideravamo raddoppiare – racconta – ed è stata una notte davvero emozionante, vissuta in bilico tra il 2025 e il 2026». Una notte intensa anche per il papà, che ha trascorso le ore facendo la spola tra casa e ospedale per occuparsi del primogenito, accudito dalle zie.

Il piccolo Andrè Kadria con mamma Sabahei Berisha e papà Denis Kadria: è nato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Il piccolo Andrè Kadria con mamma Sabahei Berisha e papà Denis Kadria: è nato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo
(Foto di Colleoni)

Parole di gratitudine per il personale sanitario: «Mi hanno seguita benissimo durante tutta la gravidanza, sono stati tutti gentili e cortesi. La nascita di Andrè è un bellissimo modo per iniziare il 2026». E l’augurio finale: «Spero che questo nuovo anno porti felicità a tutti, non solo ai miei bambini».

All’ospedale di Seriate è nata Melanie: qui con la mamma Isabel Arrigoni e il papà Diego Corna
All’ospedale di Seriate è nata Melanie: qui con la mamma Isabel Arrigoni e il papà Diego Corna

Grande festa per Melanie

All’ospedale Bolognini di Seriate, invece, la prima nascita dell’anno è arrivata alle 9.37: è un fiocco rosa, quello di Melanie, che pesa 3.360 grammi. La mamma è Isabel Arrigoni, 29 anni, parrucchiera del paese, il papà Diego Corna, 39 anni: la famiglia è di Cerete e per la coppia si tratta della prima figlia. «Stiamo bene – racconta la mamma, con il marito al suo fianco – il nome mi è sempre piaciuto, è andato tutto bene. Ho iniziato il travaglio alle 4 e alle 9.37 è nata. È stata un’emozione fantastica, una gioia grandissima». Ora, dopo il riposo, la famiglia guarda già avanti: «Ci aspetta anche una grande festa in paese, perché sono pochi i bambini che nascono in valle. La speranza per il nuovo anno è che vada tutto bene in questa nuova avventura che siamo pronti ad affrontare». Così Bergamo saluta l’arrivo del 2026: con due fiocchi azzurri e un fiocco rosa, tre nuove vite e la promessa silenziosa di un futuro che comincia..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Seriate
Salute
assistenza sanitaria
Ospedali, Cliniche
Sociale
famiglia
Gente, Persone
ASST Bergamo Ovest
Papa Giovanni XXIII