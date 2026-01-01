Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro: benvenuti a José Angel e Andrè. In mattinata la gioia a Seriate per Melanie - Le foto

Bergamo accoglie il 2026 con un doppio fiocco azzurro e un fiocco rosa. I primi vagiti del nuovo anno arrivano dagli ospedali di Treviglio, Bergamo e Seriate e raccontano tre storie di nascita, tre nuove vite che inaugurano l’anno all’insegna della speranza. Il primo nato del 2026 in provincia è Josè Angel, venuto alla luce all’ospedale di Treviglio alle 2.15, dopo un travaglio iniziato nei primissimi minuti del nuovo anno. Il piccolo pesa 3,4 chili, è lungo 51 centimetri e sta bene. Ad assistere il parto l’ostetrica Silvia Rossi, insieme allo staff della sala parto.

Josè Angel con la mamma Rosas Sthefanny e il papà Erick Michael all’ospedale di Treviglio

(Foto di Cesni) La mamma è Rosas Sthefanny, 28 anni, casalinga, di nazionalità peruviana e residente in Italia da 17 anni; il papà è Erick Michael, anche lui 28enne, ecuadoriano, impiegato in un’azienda meccanica di Bariano e in Italia da 9 anni. La famiglia vive a Caravaggio, dove ad attendere Josè Angel ci sono già la sorella Ruby, di 5 anni, e il fratellino Ettore, di 2. «Il 2026 non poteva iniziare meglio», commentano emozionati i genitori.

La felicità dello staff della sala parto dell’ospedale di Treviglio per la nascita di Josè

Bergamo, al Papa Giovanni il primo nato è Andrè

Poco dopo, alle 4.59, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è nato Andrè Kadria, secondo fiocco azzurro dell’anno e primo per la struttura cittadina. Il neonato pesa tre chili e qualcosa e sta bene insieme alla sua mamma, Sabahei Berisha, 35 anni. I genitori sono di origine albanese, vivono da tempo a Cologno al Serio e sono cittadini italiani. Per Sabahei si tratta del secondo figlio, entrambi maschietti: il primogenito ha due anni e tre mesi. «Desideravamo raddoppiare – racconta – ed è stata una notte davvero emozionante, vissuta in bilico tra il 2025 e il 2026». Una notte intensa anche per il papà, che ha trascorso le ore facendo la spola tra casa e ospedale per occuparsi del primogenito, accudito dalle zie.

Il piccolo Andrè Kadria con mamma Sabahei Berisha e papà Denis Kadria: è nato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

(Foto di Colleoni) Parole di gratitudine per il personale sanitario: «Mi hanno seguita benissimo durante tutta la gravidanza, sono stati tutti gentili e cortesi. La nascita di Andrè è un bellissimo modo per iniziare il 2026». E l’augurio finale: «Spero che questo nuovo anno porti felicità a tutti, non solo ai miei bambini».

All’ospedale di Seriate è nata Melanie: qui con la mamma Isabel Arrigoni e il papà Diego Corna

Grande festa per Melanie