Capodanno in piazzale Alpini con limite a 5mila persone

Il nome dell’artista di «punta» sarà svelato a breve, ma con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta qualche giorno fa, sono confermati i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno in piazzale Alpini, accompagnati dalla pedonalizzazione di viale Papa Giovanni XXIII. Per il «concertone» di fine anno il Comune di Bergamo ripropone il format dello scorso anno quando, per inaugurare l’anno della Cultura, la serata organizzata da tradizione tra piazza Matteotti e il Sentierone veniva sperimentata in piazzale Alpini.

Nell’area ormai deputata al divertimento dei giovani con il palinsesto «Nxt station», torneranno musica dal vivo, dj set e street food. Martedì i gestori del piazzale (DocServizi e Casa Molloy) hanno annunciato «il Capodanno 2024 a Nxt station», anticipando che in pentola bolle «un grande cenone».

Le regole e il programma

In attesa che il programma definitivo, arrivano i primi indirizzi dall’amministrazione, con una delibera che fissa un numero massimo di partecipanti in 5 mila persone, tempi e modalità. È prevista la presenza di dj set dalle 21 alle 22,15 e dalle 23,50 fino all’una e mezza di notte, chiusura della festa alle 2. Dalle 22,15 alle 23,50, spazio a «l’esibizione di un artista italiano che coniughi musica pop, soul, funk, rock, per soddisfare i gusti di un’ampia platea di spettatori, dai più giovani alle famiglie», recita ancora la delibera.

Sarà il Comune a garantire le misure di sicurezza, con una spesa complessiva di 90mila euro (per tutte le spese, anche la pulizia ad esempio). Per tutelare la «sicurezza pubblica» modifiche alla viabilità con la chiusura al traffico di viale Papa Giovanni XXIII dalle 15 del 31 dicembre fino a fine evento. A perimetrare la zona saranno posizionati dei new jersey e saranno presenti le forze dell’ordine «in numero adeguato per la gestione dell’ordine pubblico nelle zone degli accessi alla piazza, secondo le indicazioni della competente Commissione».