Capodanno in Piazzale degli Alpini: è sold out

Sold out. L’evento di Capodanno organizzato per stasera a «Nxt», in piazzale degli Alpini, sarà da tutto esaurito: come un anno fa, il 31 dicembre in città sembra far breccia tra i bergamaschi. Ad animare Nxt sarà l’evento «Voglio tornare negli Anni 90», organizzato dal Comune di Bergamo in collaborazione con Shining Production: un appuntamento a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria che prevedeva un tetto massimo di 5mila posti, e che già nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre risulta appunto sold out.

«Un pieno di prenotazioni», sottolineano da Shining Production: «Sarà una grande festa in piazza che vedrà protagonisti sul palco frontman, dj, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e la musica di un decennio iconico, che ha fatto la storia». Dalle ore 20 apriranno il ristorante e i chiringuiti, poi alle 21 comincerà la serata di Radio Number One con «La Combriccola» (programma radiofonico condotto da Laura Basile, Sergio Sironi e Pat Romano) e dj Alboss, quindi dalle 23 lo show «Voglio tornare negli anni 90»: sarà la musica di quel decennio ad accompagnare il passaggio all’anno nuovo, fino all’1,30 (la chiusura dell’area è alle 2). Per chi ha prenotato l’ingresso al Capodanno di Nxt, dalle 20 alle 23 sarà possibile cenare nell’area food al chiuso e riscaldata; per usufruire del servizio ristorante non è possibile prenotare e non è presente servizio al tavolo, ma è previsto il pagamento e il ritiro direttamente in cassa. Dopo le 23 saranno poi attivi tre diversi chiringuiti con servizio food&drink.

Sicurezza e controlli

All’entrata di Nxt saranno predisposti controlli di sicurezza da parte del personale di servizio; sarà vietato introdurre – tra i vari oggetti – lattine, contenitori di vetro o borracce di metallo, bottiglie di plastica (ammesse solo quelle fino a mezzo litro e senza tappo), selfie stick, fuochi d’artificio e fumogeni, caschi, borse o zaini più grandi di 15 litri.