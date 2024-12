Il Capodanno in Bergamasca, ecco tutti gli eventi per l’ultima notte del 2024

Musica, teatro, danza, ma anche cinema e feste in piazza, un momento ludico e sognante per le famiglie. Di tutto ei di più per questo Capodanno bergamasco all’insegna del’allegria, della leggerezza, ma senza dimenticare i controlli e la sicurezza.

Capodanno in piazzale Alpini

Sarà una grande discoteca all’aperto con «tantissimi effetti speciali e mascotte» la festa prevista per l’ultimo dell’anno in piazzale Alpini. Mentre lo scorso anno sul palco di Nxt station saliva anche Giuliano Palma, quest’anno lo spettacolo che porterà in scena Shining Production (a fronte di un contributo del Comune di Bergamo pari a 90mila euro) strizza l’occhio alla musica dance, con una serata revival.

Il 31 dicembre l’appuntamento è dalle 21 e l’attesa del nuovo anno sarà in compagnia del live show anni 90 più amato di sempre: una grande festa in piazza che vedrà protagonisti sul palco frontman, dj’s, ballerine, mascotte, tantissimi effetti speciali e, soprattutto, tutta la musica dance di un decennio iconico, che ha fatto la storia».

Da mezzanotte Radio Number One

Dopo la mezzanotte, Radio Number One scalderà il pubblico con La Combriccola, il programma radiofonico condotto da Laura Basile, Sergio Sironi e Pat Romano, on air tutte le mattine dalle 7 alle 10, accompagnati da dj Alboss, per vivere il passaggio tra il 2024 e il 2025 all’insegna della spensieratezza e del divertimento. L’evento, organizzato dal Comune di Bergamo con Shining Production è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Bergamo sotto controllo con le forze dell’ordine

L’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza in vista dell’evento. L’ordinanza sarà valida dalle ore 18 del 31 dicembre 2024 alle ore 6 dell’ 1° gennaio 2025 e vieta la vendita, anche per l’asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro o metallo; la detenzione, all’interno dell’area di piazzale Alpini, di bevande in contenitori di vetro o metallo; la detenzione di nebulizzatori di sostanze irritanti o urticanti e di articoli pirotecnici destinati a fini di svago.

L’ordinanza sarà valida dalle ore 18 del 31 dicembre 2024 alle ore 6 dell’ 1° gennaio 2025 Dispone inoltre che le bevande debbano essere servite esclusivamente in bicchieri preferibilmente in materiale riciclabile o plastica monouso. Nei ristoranti, è consentita la somministrazione in bicchieri di vetro solo in caso di consumo immediato e all’interno dei locali. Le bottiglie in plastica devono essere vendute aperte e prive del tappo di chiusura.

Controlli in centro

Dalle ore 18 del 31 dicembre 2024 alle ore 6 dell’1 gennaio 2025 saranno inoltre attivi i controlli ai varchi di ingresso all’area dell’evento. In particolare i controlli saranno nelle seguenti vie: via Bonomelli; via Paglia, nel tratto compreso tra via Bonomelli e via Paleocapa; via Novelli; via Paleocapa, nel tratto compreso tra via Paglia e viale Papa Giovanni; viale Papa Giovanni; via San Francesco d’Assisi; via Maj, nel tratto compreso tra viale Papa Giovanni e via Maffei; via Foro Boario; via Bono, nel tratto compreso tra via Bonomelli e via Fantoni; via Lussana; piazzale Alpini; piazzale Marconi.

La favola al Donizetti: c’è A Christmas Carol

Sarà nel segno dei tipici colori festosi del musical l’evento che la Fondazione Teatro Donizetti propone il 31 dicembre nel principale teatro cittadino. E allo scoccare della mezzanotte, brindisi nelle sale storiche del Donizetti, insieme agli artisti della Compagnia Bit, che alle 22 presenterà A Christmas Carol, tratto dal più famoso romanzo di Charles Dickens, adattato da Melina Pellicano, con le musiche originali di Stefano Lori e Marco Caselle. In palcoscenico, un cast di oltre 20 elementi, con Fabrizio Rizzolo nel ruolo di Ebenezer Scrooge, e con effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, 150 costumi e scenografie spettacolari.

Melina Pellicano, regista e autrice del libretto del musical, ha voluto essere il più fedele possibile al romanzo, perché la scrittura di Dickens si mostra già di per sé molto teatrale: «La solitudine di Scrooge e la sua ricchezza economica sono in contrapposizione con la serenità della famiglia e la modesta situazione sociale degli altri personaggi. La ricchezza d’animo e il coraggio di far fronte ad una situazione poco agiata sono la vera ricchezza. È un concetto vecchio, ma assolutamente attuale», racconta.

A Christmas Carol, il musical, al Teatro Donizetti alle 22 del 31 dicembre A Christmas Carol, il musical, al Teatro Donizetti alle 22 del 31 dicembre

Il concerto di Capodanno al Sociale il 1° gennaio

Altro immancabile appuntamento sarà il Concerto di Capodanno, in programma la mattina di mercoledì 1° gennaio al Teatro Sociale alle 11. L’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Andrea Oddone, guiderà il pubblico in un appassionante viaggio musicale tra Le Danze d’Europa, specchio di diverse tradizioni musicali europee, da Vienna all’Italia, passando per il cuore dell’Europa centrale.

Il programma del concerto include capolavori di compositori che hanno saputo catturare l’anima delle danze popolari e trasformarle in opere d’arte senza tempo. Il repertorio di Johann Strauss, «il Re del valzer», con le sue celebri polke e valzer viennesi, evocherà l’eleganza e l’energia della capitale austriaca durante il periodo d’oro della musica da ballo. Antonín Dvořák, invece, con le sue danze slave, farà immergere nelle calde e suggestive atmosfere dell’Europa Centrale: le sue melodie, ricche di vivacità e sentimento, riflettono l’orgoglio della cultura popolare della sua terra natale, la Repubblica Ceca.

Non mancherà un omaggio all’Italia con le musiche di Ottorino Respighi, il compositore che ha saputo riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale italiano. Le sue opere, ispirate alla musica rinascimentale e barocca, saranno un tributo alla nostra tradizione culturale, in un perfetto equilibrio tra passato e modernità. Infine, le composizioni di Johannes Brahms arricchiranno il programma con il loro tono solenne e maestoso, pur mantenendo un forte legame con le radici popolari tedesche. Le danze ungheresi di Brahms, in particolare, saranno un omaggio alla passionalità e alla potenza della musica popolare dell’Europa Orientale, con il loro ritmo incalzante e le loro melodie accattivanti.

Concerto di Capodanno al Sociale dell’Orchestra Filarmonica Italiana: mercoledì 1° gennaio alle 11

Al cinema un’anteprima a Orio al Serio

Oltre alla programmazione nelle sale cinematografiche di Bergamo e provincia, all’Uci Cinemas di Orio al Serio un Capodanno tutto da ridere con l’anteprima di «Dove osano le cicogne», nuovo divertentissimo film diretto da Fausto Brizzi e distribuito da Piper Film, che verrà presentato in diretta streaming dallo stesso Brizzi, accompagnato dagli attori Angelo Pintus, Andrea Perroni, Marta Zoboli e Beatrice Arnera. Regista e attori festeggeranno l’arrivo dell’anno nuovo insieme al pubblico di Uci Bicocca e tutti gli spettatori delle altre multisale saranno collegati in streaming.

«Dove osano le cicogne»: il protagonista è il comico Angelo Pintus La prima settimana di gennaio vedrà poi Angelo Pintus e Andrea Perrone protagonisti di alcuni interventi, presso le multisale del Circuito, per salutare gli spettatori e presentare il film. Si comincia proprio da Uci Orio, mercoledì 1° gennaio alle 18:30.

La trama del film

Dove Osano le Cicogne racconta la storia di Angelo, un maestro elementare. I suoi alunni lo amano perché lo trovano divertentissimo, il preside lo odia perché lo considera un pericolo per l’ordine scolastico. È sposato con Marta e sarebbero una coppia felice e realizzata se non fosse per un piccolo particolare: la cicogna sta ignorando casa loro! Le hanno provate tutte, ma quel maledetto pennuto non ne vuole proprio saperne di portargli un bebè. È Andrea, il miglior amico di Angelo, a suggerire alla coppia una soluzione imprevista. E così, a casa loro irrompe una giovane spagnola, Luce, tifosissima del Barcellona, bella, dolce e con un segreto nascosto gelosamente. Un segreto molto pericoloso. Il suo arrivo sarà come un ciclone e sconvolgerà le vite di tutti.

Il Luna Park delle Meraviglie

Per i bambini e le famiglie

Uno spazio sognante, un mondo di favole. Il Luna park delle Meraviglie sarà aperto il 31 dicembre dalle 10 alle 22.La nuova attrazione natalizia del Monastero del Carmine, che da quest’anno sostituisce la pista di ghiaccio, è un luogo dove adulti e bambini possono tornare a un divertimento e a una scoperta fatta di poesia e di manualità. Il progetto del Teatro Tascabile e realizzato dall’artista Antonio Catalano lascia tutti meravigliati: dalle carriole per spingere i bambini, recupero di una tradizione quasi perduta, ai «libri in scatola» fatti di comici dialoghi onomatopeici, fino alla giostra «a mano». «Ammalati di meraviglia» è infatti il cartello appeso all’ingresso del percorso. «Il Luna Park delle Meraviglie è una sorta di rieducazione al sentimento e alla poesia. Ho cercato di mantenere la meraviglia ma anche il mistero che questo luogo suscita, lavorando sulla semplicità, perché lì è la poesia» dice Catalano. Il ritorno all’atmosfera contadina delle carriole, quella di una tradizione dal sapore antico come il gioco dell’oca e della campana riprodotti sul tappeto, ma anche quella della giostra «silenziosa», perché, spiega l’artista, «il motore sono i genitori che la azionano». Ma non prima di avere dato ai bambini una carta con una scritta preziosa: «Io sono patrimonio dell’umanità». Il Luna Park è aperto fino al 6 gennaio.

In provincia feste in piazza