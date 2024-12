Capodanno, la festa cittadina sarà ancora in piazzale Alpini

Il programma è ancora top secret, ma la location è certa: la festa di piazza dell’ultimo dell’anno si farà in piazzale Alpini. Qui si saluterà la fine del 2024 per dare il benvenuto al 2025, con ospiti che saranno annunciati nei prossimi giorni dal gestore dell’area pubblica, la società Shining production che, con il Comune di Bergamo, ha siglato un accordo fino al 2027. La serata sarà gestita con regole precise sul fronte della sicurezza, a partire dalla capienza massima fissata in 5mila persone, il posizionamento di new jersey a delimitare la zona e la possibilità di chiudere viale Papa Giovanni XXIII. La festa si chiuderà all’una e mezza, l’area dovrà essere sgomberata entro le 2 del mattino.

Si chiude viale Papa Giovanni XXIII

Aldilà dei contenuti artistici che animeranno la serata, in campo a Shining, è la l’amministrazione comunale ad aver stabilito le «linee di indirizzo per la realizzazione dei festeggiamenti del Capodanno», un documento passato in Giunta, presentato dall’assessore alle Politiche giovanili Marzia Marchesi. Che anticipa: «Abbiamo deciso di scegliere piazzale Alpini per i festeggiamenti perché è un luogo simbolico della città che ha senso vivere in un giorno speciale come quello del passaggio tra un anno all’altro – afferma l’assessore -. Quest’area è stata qualificata grazie alla presenza delle attività di animazione, ma c’è ancora da fare. L’aspettativa è che le persone partecipino, sarà un momento di festa con tanta musica, un linguaggio universale che ci unisce e ci fa star bene».

Impegno di spesa di 90 mila euro