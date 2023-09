Carabinieri, il colonnello Sauco è il nuovo comandante provinciale

Il colonnello Salvatore Sauco è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri. La nomina diventerà effettiva a partire da lunedì 18 settembre , quando subentrerà al comando dell’Arma in via delle Valli al posto del colonnello Alessandro Nervi , trasferito al comando generale di Roma per creare una nuova realtà che si occuperà di privacy.

L’ufficiale è inoltre laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della sicurezza interna ed esterna. Uscito dalla scuola per ufficiali aveva comandato quale primo incarico la terza Compagnia dell’ottavo battaglione carabinieri «Lazio» di Roma. In seguito aveva ricoperto alcuni incarichi di comando prima in Veneto e poi in Campania. In particolare Sauco è stato comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia dell’Arma di Treviso e poi comandante del nucleo operativo di Verona. Successivamente era stato trasferito in Campania, dove aveva guidato le compagnie territoriali di Battipaglia, in provincia di Salerno, e di Napoli Centro. Prima di approdare a Frascati nel 2018, dal 2012 aveva ricoperto per 6 anni gli incarichi di «addetto» e «capo sezione» all’ufficio operazioni del comando generale dell’Arma a Roma.