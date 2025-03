Carabinieri, controlli a Bergamo. Un arresto per rapina

L’arresto in via Ghislandi

Delle persone controllate, dieci erano già note alle forze dell’ordine. Due di queste sono state allontanate. Inoltre, il 19 marzo i militari sono intervenuti in via Ghislandi, dove i dipendenti di un esercizio commerciale avevano sorpreso un uomo di 30 anni, di origine egiziana, mentre tentava di nascondere della merce sotto ai vestiti. Bloccato, ha reagito con violenza, strattonando i dipendenti e minacciandoli con un coltello per tentare la fuga.

L’intervento dei carabinieri ha permesso di fermarlo e arrestarlo in flagranza per rapina. Contestualmente è stato denunciato per falsa attestazione sulla propria identità e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Condotto in carcere, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tre volte a settimana.