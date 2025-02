Direttiva «zone rosse» a Bergamo: rafforzata la sicurezza in città

Zone «rosse», o meglio «rafforzate», per rendere più sicure delle aree a rischio. Nella mattinata di giovedì 27 febbraio il prefetto di Bergamo Luca Rotondi ha adottato un provvedimento con il quale sono state individuate alcune strade nel territorio cittadino che saranno sottoposte a vigilanza rafforzata - come previsto dalla direttiva «zone rosse» del Ministero dell’Interno - con il divieto di stazionare ai soggetti che assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, «determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle vie e che risultino già destinatari di segnalazioni all’autorità giudiziaria per specifici reati» si legge nel provvedimento. Le aree istituite dalla Prefettura sono due: quella di via Paglia (fino all’incrocio con via Paleocapa), via Bonomelli e via Novelli, e quella di via Zanica, via Mozart e via Leoncavallo.