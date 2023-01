Carburanti, la corsa non si ferma: in autostrada il gasolio sfiora i 2,3 euro

Il caro carburante , causato in primis dal mancato rinnovo del taglio sulle accise , ma anche dalle tensioni internazionali, sembra una corsa senza fine . I rincari maggiori si registrano sui tratti autostradali , dove al costo della materia prima occorre sommare le royalties dovute dai gestori degli impianti al concessionario. Nei giorni scorsi un litro di gasolio ha sfiorato il costo di 2,5 euro sull’A1, scatenando forti polemiche, mentre ieri, lunedì 9 gennaio, passando dalle d ue aree di servizio operative sull’A4 e più vicine alla nostra provincia, Brembo e Sebino , si arrivava a quotazioni fino a 2,299 per un litro di gasolio e 2,229 per la benzina al servito . In città il pieno risulta leggermente più calmierato , anche se in alcune pompe per un litro di benzina o gasolio servito si superano già i due euro .