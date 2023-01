Carburanti, sparisce il taglio delle accise: per le famiglie stangata da 366 euro l’anno

Il primo pieno del 2023 è davvero salato per gli automobilisti. Il governo Meloni ha infatti deciso di non rinnovare il taglio delle accise e, di conseguenza, dalla mezzanotte del primo gennaio un litro di benzina o diesel costa 18 centesimi di euro in più. Ma il rincaro è ancora più evidente se si somma alla prima (comunque recente) riduzione dello «sconto» sulle accise (per altri 12 centesimi al litro) scattata poco più di un mese fa, dal primo dicembre.