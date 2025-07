Carcere di Bergamo, aggredito poliziotto: «Tensione ai massimi livelli»

«Il personale vive difficoltà operative senza precedenti»

Lo comunica Fns Cisl, per denunciare le condizioni di lavoro nella casa circondariale di via Gleno: «Sempre più difficili - si legge in una nota - non solo per far fronte agli eventi critici, bensì, anche per la gestione quotidiana di attività che normalmente in passato costituivano il regolare esercizio delle attività che si svolgono nell’ambito di un istituto penitenziario. I frequenti momenti di tensione sono fronteggiati solo grazie all’agire professionale e responsabile del personale di polizia penitenziaria, che ormai è però allo stremo delle proprie forze».