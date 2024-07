Carenza di medici di base, nuovo bando per 62 posti: «Ma non sono sufficienti»

Altro giro, altre speranze. Quelle di rendere più capillare la presenza dei medici di base, per colmare le principali carenze sul territorio. È l’obiettivo del nuovo bando sugli «incarichi di assistenza primaria», in sostanza il concorso per l’entrata in servizio di nuovi medici di medicina generale. La procedura, che fa Regione Lombardia, si è aperta nei giorni scorsi: la scadenza per presentare le candidature è martedì 16 luglio. In totale sono 62 i posti messi a bando in provincia di Bergamo: 16 per il territorio dell’Asst Bergamo Est, 37 per il territorio dell’Asst Bergamo Ovest, 9 per il territorio dell’Asst Papa Giovanni; è una «domanda» generale e diffusa, dalle valli alla pianura passando per la città. Per l’Ambito di Bergamo (che comprende il capoluogo e i comuni di Ponteranica, Sorisole, Torre Boldone, Gorle, Orio Al Serio) sono banditi 5 posti, il numero più alto: in quest’area, per chi farà domanda, ci sarà l’obbligo di aprire l’ambulatorio più specificamente a Sorisole o nei quartieri cittadini di Valtesse/Monterosso, San Tomaso/Colognola, Villaggio degli Sposi, San Paolo.