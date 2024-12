Carisma, il nuovo poliambulatorio per anziani sarà dedicato a Marco Dell’Oro

La Fondazione Carisma annuncia la realizzazione di un nuovo poliambulatorio specialistico dedicato alle persone anziane fragili e all’utenza del territorio. Intitolato alla memoria del giornalista Marco Dell’Oro , scomparso prematuramente nel dicembre 2023 all’età di 58 anni, il centro rappresenta un’importante novità per il panorama sociosanitario di Bergamo.

Le caratteristiche del Poliambulatorio

Il poliambulatorio, che sarà pronto entro l’inizio dell’estate 2025, offrirà una gamma completa di servizi specialistici, tra cui geriatria, fisiatria, otorinolaringoiatria, odontostomatologia, neurologia, cardiologia, dermatologia, oculistica e ambulatorio ecografico. La nuova struttura è stata concepita per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie, eliminando per gli ospiti della Rsa il disagio legato al trasporto e alle lunghe attese per le prenotazioni.