Carnevali: «La sicurezza urbana non è solo ordine pubblico»

«La sicurezza urbana e integrata non è solo ordine pubblico, ma è un mix di ingredienti che stiamo mettendo a sintesi». La visione della sindaca Elena Carnevali si traduce nelle sue giornate «multitasking»: annota la segnalazione dei borseggi al mercato del lunedì sul Sentierone («Manderò più agenti appiedati»), porta la solidarietà al commerciante aggredito a Celadina, va a Roma a discutere del ruolo e delle dotazioni delle polizie locali, conosce le situazioni dei senza fissa dimora («Molte sono persone di buona volontà, ma non hanno i permessi per una vita regolare»).