Caro bollette, viaggio nella città che rinuncia alle luci superflue - Le foto

Dalle Mura, lo sguardo plana sulla solita costellazione di luci che si distende tra la città e la sterminata provincia. La notte ai tempi del caro-bollette non è avvolta dal buio, impossibile che sia così. Però qua e là, soprattutto in città bassa, qualche segnale lo si coglie. Su viale Papa Giovanni l’illuminazione è la solita, anche per questioni di sicurezza ; a Nxt Station c’è peraltro BergamoScienza, nell’area c’è un buon viavai. Qualcosa di diverso sembra cogliersi poche centinaia di metri più in là : in Porta Nuova l’illuminazione dei Propilei è fioca, discreta, poco appariscente.