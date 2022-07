Caro carburanti, una boccata d’ossigeno: il taglio alle accise confermato fino al 21 agosto

Estate salva per quanto riguarda il caro carburante. Il governo ha infatti deciso di prorogare fino al 21 agosto il taglio delle accise di 30,5 centesimi al litro per benzina e diesel .Una piccola «boccata d’ossigeno» per cittadini e vacanzieri che ogni giorno devono fare i conti con l’inflazione e il rialzo costante dei prezzi. Per la verità negli ultimi giorni, dopo che il prezzo di verde e gasolio aveva abbondantemente superato la soglia psicologica dei 2 euro, sui display esposti dai distributori di carburante si leggono quotazioni più calmierate . Qualche operatore è addirittura sceso sotto l’euro e 90 centesimi e anche i consumi per ora si mantengono su buoni livelli.