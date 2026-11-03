Carte Pokémon e One Piece per 11mila euro: sequestro a un residente in Bergamasca

Oltre 5.400 carte da collezione Pokémon e One Piece , per un valore stimato di quasi 11mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Como a un cittadino pachistano residente in Bergamasca, fermato nei pressi del valico di Uggiate con Ronago, al confine con la Svizzera.

Le carte da collezione nell’auto

Durante un controllo, i finanzieri del Gruppo Ponte Chiasso hanno notato alcune scatole accatastate sui sedili posteriori dell’auto proveniente dalla Confederazione Elvetica. All’interno hanno trovato 5.402 carte Pokémon e One Piece, che il conducente ha dichiarato avere un valore commerciale di poco superiore ai 500 euro .

Le verifiche hanno però portato a una stima ben diversa: quasi 11mila euro, considerando il perfetto stato di conservazione delle carte, alcune ancora sigillate nelle confezioni originali e altre certificate con il massimo punteggio di valutazione. La merce, non dichiarata in dogana e sulla quale non erano stati versati i previsti dazi e l’Iva, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.