«Cartoline solidali» al rush finale, oltre 23mila spedizioni in aiuto a tre progetti

Hanno superato quota 23mila (dato aggiornato al pomeriggio di venerdì 6 gennaio, ndr) le Cartoline solidali inviate in queste festività natalizie attraverso il sito di Websolidale Onlus . L’iniziativa si svolge da undici anni in collaborazione con il Centro missionario diocesano al fine di sostenere i progetti di solidarietà legati alla Campagna di Natale. Il meccanismo delle Cartoline inviate via web consente di trasformare ogni invio, completamente gratuito per il mittente, in un euro a favore dei progetti. Quest’anno in particolare la campagna ne sosterrà tre: la creazione di una struttura multifunzionale a Ccayara in Perù dove opera una famiglia del Movimento Mato Grosso, il sostegno umanitario alla popolazione di Gaza in Terra Santa dove offrono il loro servizio le Suore di Madre Teresa e il completamento della strumentazione della cucina della mensa dei Frati Cappuccini in Borgo Palazzo.