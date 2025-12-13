Casa del custode in San Vigilio, il Comune di Bergamo non la vende più

La Casa del custode di San Vigilio viene depennata dalla lista dei beni comunali in vendita, spostata in quella che, tecnicamente, viene definita delle «valorizzazioni». Così la Giunta Carnevali (come fatto in passato, con il Carmine e il Ttb) chiama all’appello privati interessati a co-progettare con il Comune un futuro per lo storico edificio che, insieme alla casa del Capitano e del Castellano, compone ciò che resta del fu castello di San Vigilio. L’annuncio venerdì 12 dicembre in seconda commissione consiliare, novità sostanziale del piano delle alienazioni passato con i voti contrari delle minoranze, allegato al bilancio di previsione 2026-2028 che approderà in Consiglio comunale lunedì.

Il cambiamento di orientamento

L’operazione, spiega l’assessore al Patrimonio Francesco Valesini è legata ad una new entry nel piano dei beni in vendita, la porzione di un edificio in via San Salvatore 11d in Città Alta, già utilizzato dall’Università, che il Comune punta a vendere allo stesso ateneo, per un valore stimato in 1,1 milione di euro: «Quando l’Università è stata statalizzata Comune e Provincia si erano impegnati a erogare un contributo annuale che, per quanto riguarda il Comune era arrivato a 600mila euro - illustra Valesini -. Nel 2017 è stato approvato un accordo che ha portato ad azzerare questo obbligo a fronte della cessione dell’intero palazzo di via Salvecchio, sede del rettorato.