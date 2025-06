Casa, il mercato vola. A Bergamo le compravendite crescono del 10,5%

Il mattone vola. Il periodo d’oro del mercato immobiliare prosegue: nel primo trimestre del 2025, in Bergamasca le compravendite residenziali sono aumentate del 10,8%. L’ultimo «tagliando» dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato agli affari maturati tra gennaio e marzo, racconta di 3.960 passaggi di proprietà in provincia di Bergamo, con un ulteriore balzo in avanti rispetto alle 3.574 registrate nello stesso periodo del 2024.