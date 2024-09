Case e imprese colpite dal nubifragio a Bergamo, le prime stime dei danni: 16 milioni e mezzo

È di circa 16 milioni e mezzo la prima stima dei danni alle abitazioni private e alle attività economiche della città di Bergamo colpite dalla bomba d’acqua di lunedì 9 settembre. Il dato è emerso venerdì 13 settembre, durante la conferenza stampa convocata a Palazzo Frizzoni dalla sindaca Elena Carnevali per fare il punto della situazione. Sulla base delle segnalazioni inviate dai cittadini (vanno inoltrate entro sabato 14 settembre alle 14 a Palafrizzoni, che a sua volta le girerà entro lunedì alla Regione, ma dal Comune spiegano che con il riconoscimento dello stato d’emergenza superiore si potranno aggiornare o aggiungere) le abitazioni i danni sono ammontano a circa 8,1 milioni di euro, per le attività economiche 8,5 milioni.

«Stime iniziali per valutazione generale»

«Si tratta di stime iniziali – ha precisato Carnevali – che la Regione chiede per fare una prima valutazione del danno, attraverso un’autodichiarazione, perimetrandolo esclusivamente sui beni immobili, quindi abitazioni principali e pertinenze, purtroppo non vengono risconosciuti danni di altro tipo, per esempio quelli alle automobili. Questa è una stima che la Regione ci chiede per avere una valutazione generale, ovviamente dovremo escludere dalle schede beni come automobili, biciclette e altro materiale, ma il dato significativo dobbiamo guardarlo così, perché il valore di quello che è stato dichiarato dalle famiglie corrisponde a questo».

«Accanto – prosegue la sindaca – ci sono le attività economiche: sono 99 schede, circa 8,5 milioni e mezzo di euro, per un totale, alla stima attuale, di 16 milioni e mezzo. Numeri che da un lato ci forniscono il peso, la valenza di cosa è stata l’alluvione su Bergamo e, dall’altro, spero serviranno alla Regione per capire cosa ha significato questo evento estremo sulla città».

«Entro sabato, ma non è un termine ultimo»

Le segnalazioni possono essere inviate fino a sabato 14 settembre, ma non è un termine ultimo: «Abbiamo dato questo periodo perentorio di 7 giorni dal momento in cui si è verificato l’evento perché così è la procedura Rasda, ma questo – chiarisce la sindaca – non significa che nell’eventualità in cui verrà riconosciuto uno stato emergenza superiore dalla Regione, questo non potrà anche prevedere la possibilità di aggiornare le schede o magari anche aggiungere quelle che ancora non sono state caricate sul nostro sito».