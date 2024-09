Strade ed edifici, per il Comune di Bergamo circa 600mila euro di danni per il nubifragio

La ricognizione procede su più fronti, sia per quanto riguarda le situazioni più critiche nelle abitazioni private sia per quanto riguarda i danni al patrimonio pubblico (edifici e strade). Il Comune è sul campo con Protezione civile e tecnici nei quartieri più colpiti dal nubifragio di domenica scorsa. I privati sono alle prese con la conta dei danni (le richieste vanno inoltrate entro sabato 14 settembre alle 14 a Palafrizzoni, che a sua volta le girerà entro lunedì alla Regione), ma anche in Comune stanno facendo le prime stime di quanto costerà sistemare le opere danneggiate. Un bilancio settore per settore che parla di circa 600mila euro (tra Social Domus, muro del parco Sant’Agostino, edifici scolastici e impianti sportivi, Reticolo idrico minore).

I sopralluoghi

La cifra però è ancora provvisoria e limitata ai lavori pubblici, perché manca da sommare, ad esempio, la parte relativa al verde. Giovedì 12 settembre sopralluoghi approfonditi sono stati compiuti sulla Greenway, che è risultata particolarmente danneggiata e quindi richiederà un investimento importante per il ripristino. «Stiamo intervenendo su ogni area verde per riportare sicurezza e vivibilità; abbiamo indicato alla Regione i ponti e gli scolmatori ancora parzialmente ostruiti», segnala sui suoi canali social l’assessore al Verde e ambiente Oriana Ruzzini. In diverse zone (da Valverde a Monterosso, ma anche a Longuelo) i cittadini sono ancora alle prese con lo svuotamento di cantine e garage dall’acqua e dal fango, affiancati dai gruppi di volontari che si sono costituiti spontaneamente. La Protezione civile cittadina, giovedì mattina, ha ripreso i sopralluoghi per «mappare» le situazioni ancora critiche e pianificare gli interventi dei prossimi giorni. «In via Vacha – cita tra i casi l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni – alcune cantine sono ancora piene di 70-80 centimetri d’acqua». Alcune manutenzioni sono già state effettuate giovedì, in base proprio alle segnalazioni arrivate dai cittadini in Comune, e altre sono in programma nelle prossime ore: da via Maironi da Ponte (dove è stata segnalata anche una piccola frana), a via Baioni (con la messa in sicurezza dei marciapiedi) a via Gozzi (dove c’è stato uno smottamento) fino alle verifiche in corso a Longuelo e Astino.

Il fronte «rifiuti»