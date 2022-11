Case popolari in città, addio Aler: quasi 1.000 alloggi in gestione a «MM Spa»

La gestione del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Bergamo passa nel 2023 alla società MM Spa: è questa la grande novità per quel che riguarda le case popolari comunali in città grazie a un accordo deliberato dalla Giunta Gori in questi giorni e che mira a rendere più efficiente e attenta la gestione del patrimonio immobiliare pubblico di Bergamo.