Celadina, in un box il deposito della droga: sequestro da oltre un chilo, 40enne in cella

Il blitz

Nel pomeriggio del 31 luglio, gli operatori hanno individuato un soggetto sospetto proprio in quella zona. Dopo averlo tenuto sotto controllo per alcune ore, lo hanno seguito discretamente fino a un box situato in uno stabile lì vicino. Qui, grazie anche all’intervento dell’unità cinofila, è stato possibile localizzare e sequestrare un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.

L’arresto

L’uomo, un cittadino tunisino nato nel 1984, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già noto alle forze dell’ordine, risulta avere precedenti specifici per spaccio e irregolare sul territorio nazionale. È stato sottoposto alle procedure di identificazione al Comando della polizia Locale. Su disposizione del Pubblico ministero di turno in Procura, il quarantenne è stato successivamente trasferito nella casa circondariale di Bergamo in via Gleno. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida dell’arresto davanti al giudice per le indagini preliminari.