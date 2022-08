Cena nel Borgo d’Oro, torna la tradizione: 330 commensali riuniti sotto le stelle - Foto e video

Sorrisi, strette di mano, sguardi che tornano a incrociarsi, con le gambe finalmente accomodate sotto a un tavolo, gomito a gomito davanti a un buon bicchiere di vino e a un piatto di casoncelli. Preludio della tre giorni finale di festeggiamenti per il 420° anniversario dell’Apparizione mariana, stasera 16 agosto, la cena in corso in piazza in Borgo Santa Caterina ha tutto il gusto di una ripartenza ormai consolidata. E domani sera, 17 agosto, il secondo atto della festa, con i fuochi d’artificio sparati dalla curva sud del Gewiss Stadium.