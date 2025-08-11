Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025

«Cena e in piazza» e Atalanta-Juventus: modifiche alla viabilità per sabato 16 agosto

TRAFFICO. Tra divieti di transito e di sosta, tutti i provvedimenti per una serata ricca di eventi.

Redazione Web
Redazione Web
Borgo Santa Caterina
Borgo Santa Caterina

Bergamo

Diverse modifiche alla viabilità per la serata di sabato 16 agosto, quando a Bergamo, in contemporanea, si svolgeranno la tradizionale «Cena in piazza» di Borgo Santa Caterina e il Trofeo Bortolotti tra Atalanta e Juventus, allo stadio.

Bergamo, modifiche alla viabilità

Per la «Cena in piazza» resterà chiuso Borgo Santa Caterina dalle 19 alle 24, co divieto di sosta e rimozione forzata. Sul sagrato del Santuario, divieto di transito pedonale eccetto partecipanti e organizzatori. Via Longo diventa a fondo chiuso, con transito in entrambe le direzioni per i soli residenti, divieto di sosta e rimozione

Dalla mezzanotte

A partire da mezzanotte di sabato 16 e fino a cessato bisogno divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in via Fossoli. Dalle 8 fino a cessato bisogno divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Goisis.

Dalle 15,45

alle 15,45 e fino a due ore dopo la partita chiusura di viale Giulio Cesare tra via Milazzo e la rotonda Goisis. In piazzale dello Sport, subito dopo l’incrocio con via Caffaro, divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle 17

Dalle 17 fino a cessato bisogno divieto di sosta con rimozione forzata in viale Giulio Cesare tra piazzale Oberdan e via Milazzo, in largo dello Sport, via Nedo Nadi, via Ponte Petra nelle aree di carico e scarico, in via Petri, via Celestini nel tratto tra via Petri e via Milazzo, piazzale Olimpiadi, via Marzabotto tra via Crescenzi e via Fossoli, via del Lazzaretto, via Ghirardelli, via Marzabotto tra i civici 1 e 13, nell’area mercatale di via Spino.

Dalle 18,30

Dalle 18,30 e fino a cessato bisogno divieto di transito in viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Oberdan e via Legrenzi, in via del Lazzaretto, piazzale Goisis, Borgo Santa Caterina, via Celestini, via Gavazzeni nel tratto tra via Europa e via San Giovanni Bosco.

