Lunedì 11 Agosto 2025
«Cena e in piazza» e Atalanta-Juventus: modifiche alla viabilità per sabato 16 agosto
TRAFFICO. Tra divieti di transito e di sosta, tutti i provvedimenti per una serata ricca di eventi.
Bergamo
Diverse modifiche alla viabilità per la serata di sabato 16 agosto, quando a Bergamo, in contemporanea, si svolgeranno la tradizionale «Cena in piazza» di Borgo Santa Caterina e il Trofeo Bortolotti tra Atalanta e Juventus, allo stadio.
Bergamo, modifiche alla viabilità
Per la «Cena in piazza» resterà chiuso Borgo Santa Caterina dalle 19 alle 24, co divieto di sosta e rimozione forzata. Sul sagrato del Santuario, divieto di transito pedonale eccetto partecipanti e organizzatori. Via Longo diventa a fondo chiuso, con transito in entrambe le direzioni per i soli residenti, divieto di sosta e rimozione
Dalla mezzanotte
A partire da mezzanotte di sabato 16 e fino a cessato bisogno divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in via Fossoli. Dalle 8 fino a cessato bisogno divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Goisis.
Dalle 15,45
alle 15,45 e fino a due ore dopo la partita chiusura di viale Giulio Cesare tra via Milazzo e la rotonda Goisis. In piazzale dello Sport, subito dopo l’incrocio con via Caffaro, divieto di sosta con rimozione forzata.
Dalle 17
Dalle 17 fino a cessato bisogno divieto di sosta con rimozione forzata in viale Giulio Cesare tra piazzale Oberdan e via Milazzo, in largo dello Sport, via Nedo Nadi, via Ponte Petra nelle aree di carico e scarico, in via Petri, via Celestini nel tratto tra via Petri e via Milazzo, piazzale Olimpiadi, via Marzabotto tra via Crescenzi e via Fossoli, via del Lazzaretto, via Ghirardelli, via Marzabotto tra i civici 1 e 13, nell’area mercatale di via Spino.
Dalle 18,30
Dalle 18,30 e fino a cessato bisogno divieto di transito in viale Giulio Cesare nel tratto tra piazzale Oberdan e via Legrenzi, in via del Lazzaretto, piazzale Goisis, Borgo Santa Caterina, via Celestini, via Gavazzeni nel tratto tra via Europa e via San Giovanni Bosco.
