Centro di aiuto alla vita, sostegno per 111 donne in difficoltà

Sono state 111 le gestanti aiutate l’anno scorso dal Cav (Centro di aiuto alla vita) che ha sede in via Conventino 8 a Bergamo. Donne per lo più in difficoltà economica, bisognose di supporti materiali (dalla spesa alle bollette) ma anche di ascolto per riuscire a portare a termine la loro gravidanza. Grazie al sostegno ricevuto, sono stati 78 i bambini nati. «Le nostre operatrici – spiega la presidente Anna Rava Daini – sono qui a disposizione, per offrire ascolto e instaurare relazioni fiduciose». Domenica 5 febbraio la Chiesa celebra la Giornata della vita (quest’anno abbinata a quella della Famiglia). «Per una cultura della vita, dall’inizio alla fine», ricorda don Eugenio Zanetti, direttore dell’Ufficio per la pastorale della famiglia.