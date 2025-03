Cerca di fuggire in bici e si scaglia contro gli agenti: arrestato spacciatore in stazione

La fuga e l’arresto

L’inseguimento si è concluso in via Angelo Mai, dove gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Durante l ’arresto, l’uomo ha opposto resistenza , ma è stato immobilizzato e ammanettato, garantendo la sicurezza di agenti e passanti.

Il sequestro della droga

Sottoposto a perquisizione, il 28enne è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina , diverse dosi di hashish (per un totale di 7,68 grammi) e materiale per il confezionamento della droga.

Le accuse e il provvedimento del giudice

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio didroga e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per false dichiarazioni sull’identità personale e per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.

Accompagnato in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici, è emerso che in passato aveva già fornito generalità false. Su disposizione del magistrato di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando della Polizia Locale di Bergamo. Lunedì 10 marzo, nel corso dell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Bergamo e in provincia.